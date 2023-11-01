Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avro/dolar paritesi ise düşüş gösterdi. Fed, politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Endeksler ve Parite

Kapanışta, Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,67 artarak 436,57 puana çıktı. İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,88, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 0,76, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 değer kazandı. İngiltere’de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,28 artışla 7.342,43 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 21.47 itibarıyla yüzde 0,47 düşüşle 1,053 seviyesinde işlem gördü.

Fed Kararı ve ABD Verileri

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bıraktı. Fed’den yapılan açıklamada, ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte “güçlü” bir hızda büyüdüğü belirtildi.

ABD’de bugün açıklanan verilere göre ise; JOLTS açık iş sayısı eylülde 9 milyon 553 bine yükselirken, inşaat harcamaları eylülde yüzde 0,4 arttı. ISM imalat sanayi PMI ise ekimde 46,7’ye düşerek beklentilerin altında kaldı.

BoE Kararı Bekleniyor

Yatırımcılar yarın İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararını bekliyor. BoE’nin politika faizini sabit tutması bekleniyor.