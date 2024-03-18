Avrupa göçmen akınına karşı yeni ortağını buldu. Milyarlarca liralık fon sağlıyorlar

Avrupa Birliği, Avrupa'ya göçmen akışını durdurma çabalarının bir parçası olarak Mısır ile 7,4 milyar euroluk bir finansman paketi imzaladığını duyurdu.

T24'ün derlediği habere göre, AB'nin Mısır ile ilişkilerini "stratejik ortaklık" seviyesine yükselten anlaşma, liderlerden oluşan bir heyetin Kahire'yi ziyareti sırasında açıklandı.

ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL FON SAĞLIYOR

Anlaşma; yenilenebilir enerji, ticaret ve güvenlik gibi alanlarda işbirliğini artırmayı ve Mısır'ın bocalayan ekonomisini desteklemek için önümüzdeki üç yıl boyunca hibe, kredi ve diğer fonları sağlamayı amaçlıyor.

AB tarafından yayımlanan anlaşma özetine göre, önerilen finansman 5 milyar euro imtiyazlı kredi ve 1.8 milyar euro yatırım içeriyor. Göçün yönetilmesi için 200 milyon euro da dâhil olmak üzere 600 milyon euro da hibe olarak sağlanacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Yunanistan, Avusturya ve Belçika başbakanları ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı ile birlikte Kahire'ye giden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, bu tür anlaşmaların "göç akımlarını ele almanın en iyi yolu" olduğunu söyledi.

Avrupa hükümetleri uzun zamandır 106 milyon nüfuslu, döviz bulmakta zorlanan ve ekonomik sıkıntıların giderek artan sayıda insanı göçe zorladığı Mısır'da istikrarsızlık riskinden endişe duyuyor.

Ancak geçtiğimiz ay Mısır'ın Birleşik Arap Emirlikleri yatırımları için rekor bir anlaşma yapması, IMF ile programını genişletmesi ve para birimini keskin bir şekilde devalüe etmesiyle mâli baskı hafifledi.

Diplomatlar, Mısır'ın İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapmaya ve insani yardım sevkiyatını arttırmaya çalıştığı Gazze'deki savaş ve dünyanın en büyük yerinden edilme krizine yol açan komşu Sudan'daki çatışmaların Mısır'ın stratejik öneminin altını çizdiğini söylüyor.

FONLAR IMF İLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE HAZIRLANDI

Mısır, IMF ile kredi ve ekonomik reform programını arttırmasının ardından toplam 20 milyar dolarlık çok taraflı destek için sıraya girdiğini açıkladı.

Üst düzey bir AB yetkilisi, AB fonlarının çoğunun yeni tahsis edildiğini ve IMF ile yakın iş birliği içinde hazırlandığını, "makro-finansal" kredi fonunun 1 milyar euroluk kısmının bu yıl teslim edileceğini söyledi.

Yetkili, kalan 4 milyar euronun Avrupa Parlamentosu'nun onayına tabi olduğunu da sözlerine ekledi.