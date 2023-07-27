Euro'nun patronu faiz kararını açıkladı

ECB, faiz oranlarını 25 baz puan artırarak, son zamanlardaki yavaşlamaya rağmen enflasyonun hala çok uzun süre çok yüksek kalmasının beklendiğini söyleyerek üst üste dokuzuncu faiz artırımını gerçekleştirdi.

22 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

ECB, politika faizi olan ana refinansman operasyonlarındaki oranı Ekim 2008'den bu yana en yüksek olan yüzde 4,25'e ve mevduat kredisindeki faiz oranını yüzde 3,75 ile 22 yılın en yüksek seviyesine getirdi. Bölgede gecelik borç verme faizi ise yüzde 4,50 seviyesine geldi.

ECB ayrıca gelecekteki oran kararlarında "veriye bağlı bir yaklaşım" izleme taahhüdünde bulundu ve oranların, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmek için gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde ayarlanacağını söyledi.

Merkez bankasının sıkılaştırma döngüsünün Temmuz 2022'de başlamasından bu yana, ECB yetkilileri, tarihindeki en hızlı sıkılaştırma adımını işaret ederek oranlarda benzeri görülmemiş bir 425 baz puanlık artış gerçekleştirdi.