Seçim öncesi devlet bankalarından döviz kredisi alıp borçlarını TL'ye çeviren patronlar

14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra seçimi kim kazanırsa kazansın dövizin yükseleceğini öngören bazı 'patronlar' iddiaya göre devlet bankalarından döviz kredisi alarak borçlarını TL'ye çevirdi.

Seçim öncesi devlet bankalarından döviz kredisi alıp borçlarını TL'ye çeviren patronlar

Bir yandan vatandaşın üzerindeki ekonomik baskı artarken bir yandan da hükümet bu krizi yaptıkları zamlarla çözmeye çalışıyor.

Ekonomik belirsizlik devam ederken Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla, kaleme aldığı bir yazıda 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, devlet bankalarından döviz kredisi alıp borçlarını TL'ye çeviren patronların kim olduğunu açıkladı.

İşte Atilla'nın yazısından öne çıkanlar:

Yargıtay geçen hafta emsal bir karara imza attı. Bankalardan 1 milyon dolar kredi kullanan ve borcunu TL olarak ödemek isteyen iş insanına "dövizle kredi çekmenin neticelerini ön görmesi gerektiğini" belirterek davayı reddetti.

DOLAR BORCU TL'YE ÇEVRİLEN KAZAK PATRON

Bu haberi okuduğumda aklıma o dönem Sözcü'de yazan Serpil Yılmaz'ın

28 Ocak 2021'de kaleme aldığı, "Ziraat DATÜB Başkanı Kassanov'u desteklesin çiftçiye ne olursa olsun" başlıklı yazısı geldi.

"Taksim Intercontinental Oteli, Kassanov'a satılırken Ziraat Bankası'ndan 140 milyon dolar kredi kullanılmış. Banka, kredi borcuna karşı Almatı'da 3 oteli ipotek almış. Kredi borcunun kalanı TL'ye çevrilmiş, yüzde 6 faizle yapılandırılmış"

Serpil Yılmaz, 2021'de bunları yazmıştı.

Skandal, kapandı gitti. Kimse üzerinde durmadı bile...

Kazakistanlı iş insanı, siyasetçi Ziyatdin İsmihanoğlu Kassanov, Ziraat Bankası'ndan aldığı 140 milyon dolarlık krediyi, TL'ye çevirmiş bu sayede aradaki kur farkı nedeniyle borcunun yarıdan fazlasını ödemekten kurtulmuştu.

SEÇİM ÖNCESİ DÖVİZ OPERASYONU

Geçmişe dönüp bu hikayeyi araştırırken bir de ne duyayım.

14 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önceki 1 yıllık süreçte devlet bankalarından dövizle kredi kullanan bir çok önemli şirket borçlarını TL'ye çevirmek için başvurmuş.

Sonuç: Bu şirketlerin önemli kısmı dolar olarak aldıkları kredilerin ödemesini TL'ye çevirmişler.

YARGITAY KARARI O PATRONLARA İŞLEMEDİ

Yani,

Yargıtay'ın 1 milyon dolar kredi kullanan ve borcunu Türk lirası ödemek isteyen iş insanına "Dövizle kredi çektin. Basiretli bir tacir, dövizle kredi çekmenin neticelerini öngörürdü" kararı bu kocaman şirketlere işlememiş.

Hoş, zaten davalık bile olmadan çözülmüş. Devlet bankaları bu Türkiye'nin sayılı iş insanlarına ve şirketlerine gereken kolaylığı göstermiş.

KİM BU PATRONLAR?

14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra seçimi kim kazanırsa kazansın dövizin yükseleceğini öngören "patronlar" yine kazanmıştı.

Peki kim bunlar...

Şirket ismi vermeden söyleyelim.

Turizmciler, enerji şirketleri, Yap-İşlet-Devretçi ihale milyarderi müteahhitler, Türkiye'deki büyük deprem sonrası, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında söz verdikleri bağışı halen yapmayanlardı.

Kasa hep kazanıyordu.

Vatandaş ise oluşan bu kara delikleri, sırtına binen yeni vergi ve zamlarla ödüyordu.

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