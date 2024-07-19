Avrupa Merkez Bankası kritik anketi yayınladı

Kaynak: AA
Avrupa Merkez Bankası kritik anketi yayınladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketi'ne göre, 2024’ün üçüncü çeyreğine yönelik enflasyon beklentisini 2024 için yüzde 2,4, 2025 için ise yüzde 2 olarak sabit kalarak değişiklik göstermedi.

Bu yılın üçüncü çeyreği için ECB Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçları açıklandı.

Bu veriler kapsamında, katılımcıların Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Harmonize Endeksiyle ölçülen başlık enflasyon beklentileri 2024 için yüzde 2,4, 2025 için yüzde 2 olarak sabit kalırken, 2026 için yüzde 1,9'a güncelleme yapıldı.

Enerji ve gıda hariç olmak üzere çekirdek TÜFE beklentileri 2024 ve 2025 için hafifçe yukarı revize edilirken, ilgili verilerin ortaya çıkması beklenenden daha kalıcı hizmet enflasyonu ve işgücü maliyeti artışını ifade etti.

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