Avrupa Merkez Bankası üyesinden faiz mesajı

Kaynak: Bloomberght
Avrupa Merkez Bankası üyesinden faiz mesajı
Avrupa Merkez Bankası üyelerinden Klaas Knot'a göre, Avrupa Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürebilmesi için ücretler konusunda kesinliğe sahip olması gerektiğini söyledi.

Knot Hollanda devlet yayın kuruluşu NPO1'e verdiği röportajında enflasyonun AMB'nin 2025'teki yüzde 2 hedefine geri getirilmesine yönelik "güvenilir bir görünüm" olduğunu belirtti.

Şahin tonun savunucu olan Knot, Yapbozun eksik olan tek parçası, ücret artışının daha yavaş enflasyona uyum sağlayacağına dair mutlak inanç olduğunu söyledi.

Knot, sürdürülebilir fiyat istikrarına ancak ücretlerdeki artış yüzde 2,5 civarına geri dönerse sahip olabileceklerini söylerken, Avrupa'daki son ücret artışı yüzde 5 seviyesinde olduğunu belirtti.

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