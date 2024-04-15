Avrupa Merkez Bankası üyesinden faiz sinyali

Kaynak: Foreks
Avrupa Merkez Bankası üyesinden faiz sinyali
Avrupa Merkez Bankası(AMB) yetkilisi Gediminas Simkus, AMB 2024’te faiz oranlarını üç kereden fazla düşürebileceğini söyledi.

Simkus tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ve Temmuz aylarında faiz oranlarını düşürebileceğini ve 2024’te üçten fazla faiz indirimi olasılığının %50'den fazla olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın kendi politika gevşemesini sonbahara kadar erteleyeceği korkusuyla beklentilerin azalması sebebiyle piyasalar şu anda bu yıl büyük olasılıkla Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere sadece üç hamleyi öngörüyor.

Simkus, "Bu yıl üçten fazla faiz indirimi olma ihtimali %50'den fazla. Üç faiz indirimi muhafazakar bir tahmin" ifadelerini kullandı.

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