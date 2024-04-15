Avrupa Merkez Bankası üyesinden faiz sinyali

Simkus tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Merkez Bankası'nın Haziran ve Temmuz aylarında faiz oranlarını düşürebileceğini ve 2024’te üçten fazla faiz indirimi olasılığının %50'den fazla olduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın kendi politika gevşemesini sonbahara kadar erteleyeceği korkusuyla beklentilerin azalması sebebiyle piyasalar şu anda bu yıl büyük olasılıkla Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere sadece üç hamleyi öngörüyor.

Simkus, "Bu yıl üçten fazla faiz indirimi olma ihtimali %50'den fazla. Üç faiz indirimi muhafazakar bir tahmin" ifadelerini kullandı.