Wyndham Hotels & Resorts Türkiye’de büyümeye odaklandı

Çağlar Çağatay
Wyndham Hotels & Resorts Türkiye’de büyümeye odaklandı
Dünyaca ünlü otel zinciri Wyndham Hotels & Resorts, 2023 yılında Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika’da (EMEA) büyümeye devam ettiğini duyurdu. Markanın EMEA bölgesinde yer alan ve dünyadaki en büyük beşinci pazarı olan Türkiye'de ise otel sayısı 110'a ulaştığı belirtildi.

Dünya genelindeki yaklaşık 9 bin 200 oteli ve 25 markasıyla dünyanın franchise veren en büyük otel şirketi Wyndham Hotels & Resorts, Avrupa, Orta Doğu, Avrasya ve Afrika (EMEA) bölgesi için 2023 yılı sonuçlarını açıkladı.

PROJE STOĞUNDA 150’DEN FAZLA OTEL PROJESİ MEVCUT

Wyndham bu dönemde EMEA genelinde 9 markasını yeni ülkelerle buluşturdu, 107 franchise anlaşmasına imza attı, 87 yeni otel açtı ve 9 bin 500 yeni odayı portföyüne ekledi.

Şirketin portföyüne yeni katılanlarla birlikte Wyndham'ın EMEA’da bulunan otel sayısı 639'a, oda sayısı 88 binin üzerine, marka sayısı ise 15'e yükseldi. Wyndham’ın EMEA'daki 639 otelinden 12'si şirketin kendisi tarafından işletiliyor.

Wyndham'ın EMEA'daki proje stokunda ise 150'den fazla otel projesi yer alıyor.

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11 YENİ AÇILIŞA İMZA ATTI

Türkiye, Wyndham'ın dünyadaki en büyük beşinci pazarı pozisyonunu korudu ve şirket açısından önemli bir büyüme pazarı olmayı da sürdürdü. 2023 yılında Türkiye'de 11 yeni açılışa imza atan Wyndham'ın Türkiye'de faal durumda 110 oteli bulunuyor.

Wyndham Hotels & Resorts EMEA Başkanı Dimitris Manikis, 2023 yılında rekor büyümeye ulaştıklarını belirterek, “Bölge genelindeki otel ve franchise sahiplerimizin Wyndham Hotels & Resorts’a verdiği güvenden gururluyuz. Otel sahipleri, dünyanın franchise veren en büyük otel şirketiyle ortak olmanın ve Wyndham ailemize katılmanın değerini her geçen gün daha net bir şekilde görüyor. Ödüllü sadakat programımız Wyndham Rewards'dan, sınıfının en iyisi teknoloji, pazarlama ve satış araçları ile güçlü bir dağıtım platformuna kadar Wyndham Avantajı'nın sağladığı gücü fark ediyorlar” dedi.

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