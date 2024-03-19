Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim mesajı

Kaynak: AA
Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim mesajı
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, ECB'nin haziran ayında faiz indirimini tartışabileceğini bildirdi.

ECB Başkan yardımcısından Haziran'da faizi indirmeye başlayabiliriz mesajı geldi. De Guindos, Yunan gazetesi Naftemporiki'ye verdiği mülakatta, ECB'nin atacağı faiz adımlarını henüz tartışmadığını söylese de Haziran ayını işaret etti.

De Guindos'a ücretler ve büyüme verileri ışığında faiz indirimini Haziran 2024'te konuşmaya hazır olacaklarını ifade etti.

De Guindos, "Haziran ayında yeni projeksiyonlarımız da olacak ve o zaman bunları tartışmaya hazır olacağız." bilgisi verdi.

De Guindos'a göre asıl risk, şu anda yüzde 5 civarında olan yüksek ücret artışı ile çok düşük verimlilik.

Bu arada Hollanda, Slovakya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan merkez bankası başkanları faiz indirimi için olası tarih olarak Haziran ayını işaret etmişti.

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