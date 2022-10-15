﻿Avrupa Türklere niye vize vermiyor?

Son ayların en güncel tartışması: Avrupa Türklere neden vize vermiyor?

Dışişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, Türklerin Avrupa ülkelerine yaptıkları vize başvurularının yüzde 17'si reddediliyor.

Bu rakam çok ciddi!

Geçmiş yıllarda bu oran yüzde 4 seviyesindeydi.

Vizesiz seyahati seçim vaadi olarak sunan bir siyasi partinin yönettiği ülkede bu rakamlar gerçekten korkunç.

Avrupa ülkelerinden vize almak artık neredeyse imkansızlaşıyor.

İyi de bu Avrupa, Türklere neden vize vermiyor. Onca belge sunmasına rağmen Türklerin vize başvurusunu reddediyor?

Tabii ki burada önce Avrupa'yı suçlamadan önce aynada kendimize bakmalıyız.

Kendimize derken vatandaş olarak değil ülke olarak. Dahası ülkeyi yönetmesi için yetki verdiğimiz kişi ve siyasi partilere.

Bir Türk olarak İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerde dışarı çıkın bir bakın. Parklara gidin, dahası alışveriş merkezlerini bir dolaşın bakın.

Kaç Türk göreceksiniz?

Daha da öteye gidelim gördüğünüz kişilerin kaçı Afganlı, Pakistanlı, Suriyeli, Nijeryalı ve daha ismini buradan saymadığım onlarca ülke insanı?

Geçen hafta cumartesi günü İstanbul'un en büyük alışveriş merkez Mall Of İstanbul'a gittim. Oradaki kafeler ve benzeri yerlerdeki Türkleri saydım. Bazılarında 3, bazılarında 4 Türk vardı. Kalanların tamamı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmış ülke temsilcileri gibiydi. Her milletten birileri vardı.

Kimisi kaçak, kimisi sonradan Türk vatandaşı olmuş kişiler.

Dünyanın hiçbir ülkesi pasaportunu 250 bin dolara satmaz. Türkiye yıllarca vatandaşlığı 250 bin dolara sattı. Üstelik bunu veren bir kişiye değil tüm ailesine. Şimdi 400 bin dolara yükseltti ama alan aldı.

Adamın 5 çocuğu var. Karısı ve kendisiyle birlikte toplam 7 kişi. 250 bin dolar veriyor ve vatandaşlık alıyor. Yani kişi başına 35 bin 700 dolar gibi bir para ödüyor.

Türkiye'nin düştüğü duruma siz bakın!

Üstelik satın aldığı ev de daha 1 yıl dolmadan 750 bin dolara yükseliyor. Yani adam birkaç yıl sonra bu evi sattığında zengin oluyor resmen. Ülkesinde neredeyse villa alacak parayı elde ediyor.

Cebinde Türk pasaportu ve Avrupa ülkelerine rahatlıkla gitmek için vize kuyruğuna giriyor!

Siz olsanız Türk pasaportu olanlara o vize damgasını hemen basar mıydınız?