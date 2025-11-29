Türkiye’de vatandaşın başına ne geldiyse, sahipsizlikten geldi.

Tüketici hakkı yerlerde sürünüyor. Hele konu internet olursa, gerçekten yandınız demektir.

Milyonlarca vatandaş, bir avuç şirketin elinde adeta oyuncak olmuş durumda.

Bugün size bunlardan birini, Şoknet adlı internet sağlayıcısını anlatacağım.

Bildiğimiz üç harfli market zinciri… Ancak internet hizmeti de veriyor. Daha doğrusu kendisi vermiyor; aracı. Hatta aracının aracısının aracısı!

Sistemin işleyişi şöyle: Paketi satan Türk Telekom. Satın alan Oris Telekom, onun üstünde Alfa İletişim. Türk Telekom’dan toptan aldığı ADSL hizmetini “ön ödemeli” olarak vatandaşa satıyorlar.

100 lira daha ucuz diye bu marketten internet aldıysanız, geçmiş olsun!

Bir daha çıkamıyorsunuz.

İnternet kötü mü? Kötü.

Hizmet berbat mı? Hem de nasıl.

Müşteri hizmetleri? Adı var kendi yok.

Tek sayfalık bir internet sitesiyle işi götürüyorlar. Bu sayfa da sadece tahsilat yapmak için var. Şikâyet edeceğiniz bir kanal yok. Şikâyet hattını arıyorsunuz, ulaşmanız mümkün değil.

“Lanet olsun, ben bu hizmeti başka şirkete taşıyayım”, diyorsunuz.

Öyle kolay değil!

Çünkü taşıma yapabilmeniz için hizmet numaranızı bilmeniz gerekiyor.

O da yok!

Adeta devlet sırrı gibi saklanıyor.

Bir şirket, hizmet numarasını niçin saklar?

Aradığınızda ulaştığınız tek kişi, “Sizi arayacaklar” diyor. Ama ne arayan var ne soran. Dolayısıyla hizmet numarasını öğrenemediğiniz için hattı da taşıyamıyorsunuz.

“Bari kapatayım” diyorsunuz…

Onu da yapacağınız bir muhatap yok.

Sinir sisteminizin çöktüğünü hissediyorsunuz, değil mi?

Bu konuda mağdur olan binlerce insan, Şikayetvar gibi platformlarda veya sosyal medyada feryat ediyor. Peki sonuç alabiliyorlar mı? Elbette hayır.

Ne yapacaksınız?

Tabii ki BTK’ya şikâyet edersiniz…

E-Devlet’e giriyorsunuz… Bir de ne görüyorsunuz?

Şikâyet için sunulan sağlayıcı listesinde ne Şoknet var, ne Oris Telekom, ne de Alfa İletişim!

Yani devlet bile sizin bu şirketleri şikâyet etmenizi istemiyor.

Mutlaka bir servis sağlayıcı seçmek zorundasınız ve yine hizmet numaranızı bilmeniz gerek.

İnsanın aklına şu soru gelmez mi:

BTK bu kurumları neden koruyor?

Sen düzenleyici ve denetleyici kurum olarak bu şirketlere satış yetkisi veriyorsun ama kendi sisteminde tek bir kayıt bile bulunmuyor. Üstelik şikâyet bile kabul etmiyorsun.

Tam “Lanet olsun, 399 lirayı ödeyeyim” diyorsunuz…

Bir bakıyorsunuz, almadığınız hizmetin faturası 640 liraya ulaşmış!

Ve tüm bunlar, bir gazeteci olarak bizzat benim başıma geldi.

35 yıllık meslek hayatımda, bu kadar çaresiz kaldığım çok az an olmuştur. Bu şirketten nasıl kurtulacağımı gerçekten bilmiyorum.

Yapacak bir şey yok.

Kos koca BTK’nın, yani devletin bile ses çıkarmadığı bu ahlaksız ticaret karşısında her ay bu parayı ödeyeceğim anlaşılan.

Hatta düşünüyorum… Bu parayı doğrudan Yıldız Holding’e, yani Ülker Grubu’na elden göndersem daha iyi olmaz mı? En azından parayı verirken “haram zıkkım olsun” deme hakkım olurdu.

Neden mi beddua?

Çünkü bu dipsiz kuyuya bir kez düştüğünüzde, beddua etmekten başka hiçbir hakkınız kalmıyor.

Çaresizsiniz.

Ve maalesef zavallı durumdasınız.