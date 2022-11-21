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Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda çok çarpıcı Türkiye detayı

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin raporunda Türkiye, 2022 yılında en çok eroinin ele geçirildiği ülke oldu.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 22:11
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Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi'nin raporunda Türkiye, 2022 yılında en çok eroinin ele geçirildiği ülke oldu

Avrupa Uyuşturucu Raporu'nda çok çarpıcı Türkiye detayı
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Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) tarafından yayımlanan Avrupa Uyuşturucu Raporu'na göre Türkiye 2020'de en çok eroinin ele geçirildiği ülke oldu.

Rapora göre AB Üye Devletleri 2020 yılında 18 bin operasyonda 5,1 ton (2019’da 7,9) eroin ele geçirdi. Ülkeler arasında Fransa (1,1 ton), Belçika (0,7 ton), İtalya (0,5 ton) ve Polonya (0,5 ton) büyük miktarların ele geçirildiği vakalar bildirdi. Türkiye ise 2020 yılında 13,4 tondan fazla (2019’da 20 ton) eroin ele geçirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, rapor, "2020 yılında Türkiye’de ve Bulgaristan’da ele geçirilen eroin miktarındaki azalmalar, diğer geçiş ülkelerinde bildirilen büyük ele geçirme vakalarıyla birlikte ele alındığında Covid-19 ulaşım kısıtlamalarının bu uyuşturucunun Balkan güzergahı üzerinden Avrupa Birliği’ne ticaretinin yapılmasını aksatmış olabileceğini" gösterdiğini söylüyor.

Eroin, raporda "hâlâ Avrupa’nın en yaygın kullanılan yasa dışı opioidi ve uyuşturucuya bağlı ölümlerin çoğundan sorumlu uyuşturucu" olarak tanımlanıyor.

Raporda ele alınan ülkeler arasında Türkiye 2020'de en çok MDMA tabletin ele geçirildiği ülke oldu. Bu dönemde Avrupa Birliği’nde ele geçirilen MDMA tabletlerinin miktarı 4,7 milyon adetken (2019’da 3,9 milyon) Türkiye1,1 milyon adetle rekor miltarda MDMA tablet (2019’da 8,7 milyon) ele geçirdi.

Rapora göre Türkiye'de uyuşturucu nedeniyle 2020 yılında 314 kişi hayatını kaybetti. Bunların yüzde 80'i 25-44 yaş arasındaydı.

Doz aşımı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında da yine Türkiye incelenen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı.

Rapora göre uyuşturucu ticaretinde Batı Balkanlar'daki suç ağları Avrupa'da kilit aktörler haline geldi. Arnavutluk, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'nın stratejik coğrafi konumu Avrupa Birliği ve Türkiye başta olmak üzere yüksek uyuşturucu talebiyle birlikte suç gruplarının operasyonlarını hızlandırdı.

EMCDDA, "İtalyan ve Türk suç şebekelerinin üyeleri Batı Balkanlar'da konumlanarak adaletten kaçarken Rus suç örgütlerinin bölgenin kıyı şeridi boyunca kara para aklama faaliyetlerine karıştığı düşünülüyor" diyor.

Rapor AB Üye Devletleri, aday ülke Türkiye ve Norveç tarafından yıllık raporlama sürecinde EMCDDA’ya sağlanan bilgilere dayanılarak hazırlandı.

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Abbas
21.11.2022 22:22
Geçiş yolu üzerindeyiz de ondan, inşallah yük boşaltma olmuyordur  
 
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