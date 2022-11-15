4 yıldır aranan İtalyan uyuşturucu kaçakçısı Türkiye'de yakalandı

BBC Türkçe'nin İtalya basınından aktardığı haberlere göre, 47 yaşındaki Luciano Camporesi, İtalya ve Türkiye’den güvenlik güçlerinin işbirliğiyle 11 Kasım’da Antalya’da bir evde yakalandı. İtalyan basını, Camporesi'nin üzerinden sahte kimlik belgeleri çıktığını yazdı.



Kamu yayıncısı Rai de, Riminili olan Camporesi’nin, Calabria bölgesi merkezli Ndrangheta mafyasıyla yakın bağları olan önemli bir uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olarak kabul edildiğini belirtti. T﻿ürkiye'den ise henüz operasyonla ilgili bir açıklama yapılmadı.



22 YIL HAPSE ÇARPTIRILMIŞTI, 4 YILDIR NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYORDU

İtalyan güvenlik güçleri Ağustos 2018’de, Camporesi’ye ait olduğu belirlenen "Remus" isimli bir gemide 20 tondan fazla esrar ele geçirmişti. Geminin tamamı Karadağlı olan 11 kişilik mürettebatı gözaltına alınmıştı.



"Pollino – European ‘Ndrangheta Connection" (Pollino-Avrupa Ndrangheta Bağlantısı) adı verilen soruşturma sonucunda Camporesi uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 22 yıl 8 ay hapse çarptırılmıştı.



İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesinde yer alan Locri Mahkemesi, davada Camporesi de dahil 12 kişiye toplam 172 yıl hapis cezası vermişti. Ancak Luciano Camporesi’nin nerede olduğu 5 Aralık 2018’den bu yana bilinmiyordu.



İtalya basınına göre, arama çalışmalarında son haftalarda Türkiye üzerine odaklanıldı.







GEÇEN YILDAN BERİ TÜRKİYE'DE

İtalyan Mayfayla Mücadele Soruşturma Dairesi (DIA) tarafından elde edilen bilgiler, uyuşturucu kaçakçısının en azından 2021’e kadar Türkiye topraklarında olduğunu gösteriyordu.



"Pollino-European ‘Ndrangheta Connection" soruşturması savcılarına göre Luciano Camporesi, Güney Amerika ile İtalya ve Kuzeybatı Avrupa arasında faaliyet gösteren bir uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesine dahildi.







KILIÇDAROĞLU'NUN UYARILARI

Öte yandan Diken'in derlediği haberde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Kasım’da çektiği videoda Türkiye’deki metamfetamin salgınına dikkat çekerek, “Bu ailelerimizi, gençlerimizi, sokaklarımızı savunmak için vereceğimiz çok önemli bir savaş.” demişti.



CHP lideri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da "uyuşturucu satıcılarının bacaklarının kırılması" talimatını hatırlatarak şunları demişti: “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Sarayın düzeni bu salgını besliyor. Bakmayın ‘Okul önünde uyuşturucu satanın bacaklarını kırarız’ palavrasına. Bugün size Saray'ın kara para ile bu zehri nasıl sokaklarımıza davet ettiğini anlatacağım. Kirli paranın sonucudur bu.”



Kılıçdaroğlu, daha sonraki mesajlarında da yabancı uyuşturucu baronlarına seslenerek, “Kara para ile şehirlerimize mafya geldi. Uluslararası uyuşturucu baronlarına sesleniyorum, şehirlerimizi terk edin. Seçimi aldıktan sonra peşinize düşeceğiz.” şeklinde konuşmuştu.



SOYLU'YA OLAY SIRALAMASI

Kılıçdaroğlu, Soylu’nun hedef almasının ardından "ispat" istemesine de yanıt vermiş, “Fotoroman ‘İspatla’ demiş. Hay hay, son birkaç ayda olan olayları hatırlayalım” diyerek şunları sıralamıştı:



- Sırbistan’da kırmızı bülten ile aranan ülkenin en kanlı suç örgütü lideri Vukotiç İstanbul’da öldürüldü. Bunun İstanbul’da ne işi vardı? Çünkü İstanbul’u kendisinin yaşayabileceği bir mekan olarak görüyor. Kendisinin korunduğu bir mekan olarak görüyor, sırtımı siyasilere dayadım kimse bana bir şey yapmaz diyor.



- Azerbaycanlı mafya lideri Elnur Gasimov, Ataşehir’de öldürüldü.



- İstanbul’un ortasında, AVM’lerde Gürcü ve İranlılar silahla çatıştılar. Bütün Türkiye izledi.



- Antalya’da bir başka mafya lideri "Lotu quli" öldürülmüştü. Afgan baronları zaten İstanbul’da.



- Orta Doğu’nun en büyük uyuşturucu baronunu ise hapishaneden çıkarıp bıraktılar. Birileri devreye girdi, bir kararla dışarı bıraktılar.



Luciano Camporesi'nin yakalanmasıyla birlikte listeye bir olay daha eklenmiş oldu.

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