Modric'i bırak Livakovic'e bak. Hırvatlar Japonları böyle eledi. Gürel Yurttaş yazdı

Japonya, 2022 Dünya Kupası'na renk ve heyecan katan bir takım. Bunu grup maçlarında da gösterdi. Doğrusu iyi bir takım görüntüsü verdi, son 16 turuna da hakkıyla geldi.

Hırvatistan ise yıldızları bol bir ekip. Modric'i dünyada tanımayan yok. Perisic'i de öyle. Hemen her futbolcusu Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde forma giyiyor.

Gruplarda iki takımı gördüğüm kadarıyla kıran kırana bir mücadele bekliyordum. Her ne kadar Hırvatlar favori gibi görülse de Japonlar'ın cesur futbollarıyla sürpriz yapabileceklerine inanıyordum.

Maç da beklediğim gibi başladı.

Daha ilk dakikalardan itibaren karşlıklı pozisyonlar izledik. 8. dakikada Tomiyasu'nun kısa düşen geri pasında topu kapan Perisic'in vuruşunda kaleci Gonda'nın kurtarışı bunun habercisiydi.

Oyun bir ara Rus ruletine döndü, erken olmasına rağmen.

Hırvatlar kendilerine güvenerek oyunun kontrolünü ele almak istiyordu ama topun olduğu yerde hızla çoğalma gibi bir özellikleri olan Japonlar buna fırsat vermiyordu.

Gol de arıyorlardı üstelik. Bunu başardılar da. 43. dakikada Doan'ın arka direğe ortasında Yoshida'dan seken topu ceza alanı içinde yerinde duramayan Maedo tamamladı: 1-0.

İlk yarı da böyle bitti.

Dediğim gibi. Hırvatistan takımında her futbolcunun tecrübesi var, özgüvenleri var. İkinci yarıya yenik durumda başlamışlardı ama panik yoktu. Bu kez hücuma daha ağırlık verdiler. Beraberlik golü için de fazla beklemediler. 55'te Kovacic'in sağdan ortasına Perisic'in kafa vuruşunu izledik. Sanki kafasıyla değil de ayağıyla vurmuş gibi. Öyle sert ve dönerek gitti ki top, Japon kalecinin yapacak hiçbir şeyi yoktu: 1-1.

Peşinden iki kalecinin birbirinden güzel kurtarışlarını izledik. 60'ta Doan'ın şutunu Livakovic, 63'te de büyük usta Modric'in nefis vuruşunu Gonda'nın çeldiğini gördük.

Doğrusu heyecanlı ve çekişmeli bir maç oluyordu. İzleyenlerin de oynayanların da büyük zevk aldığı bir futboldu bu.

Yalnız giderek oyundaki dengenin bozulduğunu gördük. Japonlar tüm güçleriyle mücadele ediyorlardı ama Hırvatistan iki büyük yıldızı Modric ve Perisic'le giderek oyundaki üstünlüğü ele alıyordu. Dikkatinizi çekerim. Modric 37, Perisic 33 yaşında. Ama ikisi de 20'lik delikanlı gibi. Yeteneklerini herkes biliyor. Ben fiziksel güçlerinden, kondisyonlarından bahsediyorum. 90+3'te Modric'in savunmasından yerde kayarak top çıkarması örneğini verirsem daha iyi anlaşılır sanırım.

Ama Japonların pes ettiği anlamına gelmesin bu. Zaman zaman ok gibi çıkarak karşılık veriyorlardı Hırvat ataklarına.

Norma süre bittiğinde artık uzatma dakikalarında her şeyin olabileceğini herkes biliyordu.

Modric uzatmalara da başladı ama 98. dakikada çıktı oyundan. Kaptanlık bandını da Perisic'e taktı. Büyük usta sahadan çıkarken 42 bin kişinin ayakta alkışlaması hakkıydı. Ve artık Hırvat takımınde en büyük yük Perisic'in omuzlarındaydı. Hırvatistan daha baskılı gibi görünse de Japonlar hızlı kontrataklarla tehlikeler yaratıyorlar, gole yaklaşıyorlardı.

Top bir o kalede, bir bu kaledeydi. Eşitlik yine de bozulmayınca penaltı atışlarına geçildi.

İlk penaltıyı Japonya Mina Mino ile kullandı, kaleci Livakovic kurtardı.

Hırvatistan'ın penaltısını Milasic golü attı.

Sıra Japonya'daydı. Kaleci Livakovic kurtarmayı başardı.

Hırvatistan'da bu kez topun başına Brozovic geldi ve topu filelere yolladı.

Japonya için kritik penaltıyı Asano kullandı, takımının umudunu korumayı başardı.

Hırvatistan'da Livaya'nın penaltısının direkten dönmesi Hırvatlar adına hayal kırıklığıydı. Ama Josida'nın vuruşunu da Livakovic kurtarmaz mı? Hırvat kaleci tarih yazıyordu adeta.

Ve Pasaliç topu filelere yollayınca Hırvatistan çeyrek finale çıktı.

Hırvatistan'ı çeyrek finale taşıyan isim kaleci Livakovic oldu resmen.

Sonuçta Dünya Kupası'na yakışır bir maç izledik.

Bravo Hırvatistan'a. Yazık oldu Japonya'ya.