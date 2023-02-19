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NBA ve Avrupa takımlarının mücadele edeceği turnuva ihtimali görüşülüyor

NBA Komisyoneri, Avrupa ve NBA takımları arasında bir turnuvanın masada olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 15:14
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Avrupa ve NBA karma turnuvası düşüncesi masada

NBA ve Avrupa takımlarının mücadele edeceği turnuva ihtimali görüşülüyor
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All-Star Hafta Sonu’nda düzenlenen basın toplantısında NBA Komisyoneri Adam Silver, bir kez daha Avrupa ve NBA takımları arasındaki maçlara, hatta olası bir turnuvaya değindi.

"ALL-STAR'IN ÜÇTE BİRİ ULUSLARARASI OYUNCU"
-30 yıl önce NBA’de 20 tane uluslararası oyuncu vardı. Şu anda 120 tane var. Ligimizin dörtte birinden fazlası uluslararası oyunculardan oluşuyor. Daha da ilginci, bu sezon ligin en skorer beş oyuncusu beş farklı ülkeden. All-Star’da da bu hafta sonu buraya gelen oyuncuların neredeyse üçte biri uluslararası oyuncular.

"YILLAR BOYUNCA DÜZENLENDİ"
-Yıllar boyunca NBA takımlarının Avrupa takımlarıyla oynadığı farklı turnuvalar düzenlendi. Yıllar önce düzenlenen McDonald’s Championship turnuvasını hatırladığınıza eminim.

"BU KONUYA ODAKLANACAĞIZ"
-Bu konuya odaklanmaya devam edeceğiz. Burada mesele olabilecek en iyi turnuvayı oluşturmak. Durumun bir kısmı da bizim ve EuroLeague’in sezonlarının döngüsü. Bir takımın NBA Finalleri’ni tamamladıktan sonra uzun bir sezonun ardından gidip başka bir turnuvada oynamasının gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bir de sık sık ligimizdeki oyuncu hareketliliği sebebiyle bir sonraki baharda farklı bir takım olacak ve henüz uygun olmayacaklar. Takımla uyum sağlayamamış olacaklar, o noktada direkt olarak turnuvaya katılacaklar.

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