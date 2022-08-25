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Fenerbahçe'nin Avrupa vizesini nasıl alacağını Fatih Saboviç açıkladı

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 16:07
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Avrupa vizesini almak için Fenerbahçe'nin ne yapması gerektiğini Fatih Saboviç yazdı

Fenerbahçe'nin Avrupa vizesini nasıl alacağını Fatih Saboviç açıkladı
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FATİH SABOVİÇ / Yeniçağ

KADIKÖY'DE ŞENLİK VAR!

FENERBAHÇE, AVRUPA VİZESİ İÇİN SAHADA...

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Austria Wien'i 2-0 yenen Fenerbahçe, rövanş maçında bu akşam saat 20:00'de rakibini ağırlıyor.

"Yalnızca küçük takımlar haftada 1 maç yapar. Bizim haftada 3 maç oynayacak tempoya uygun bir takımımız var. İlk 11'den 6-7 oyuncu değiştirmeme rağmen takımımın formu hiçbir maçta düşmedi."
Bu sözler Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a ait... Sezon başı Şampiyonlar Ligi'ne veda edilse de takım içerisindeki dengeleri iyi yöneten Portekizli hoca, sarı lacivertli ekibe kademe atlatmışa benziyor.

İLK MAÇTAKİ AVANTAJ ÇOK BÜYÜK
Bu akşam saat 20:00'de Kadıköy'de Avusturya temsilcisi Austria Wien'i ağırlayacak olan Fenerbahçe, deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin büyük faydasını görecek.
Sezon başladığından bu yana deplasman maçlarında ciddi problemler yaşayan Viyana ekibinin, Kadıköy'ün atmosferine ve kalite farkının çok bariz olduğu temsilcimize karşı direnebileceğini de düşünmüyorum.

BU KARŞILAŞMADA GALVAO YOK...
Fenerbahçe ile kendi evinde yaptığı ilk maçın 84. dakikasında Galvao'nun oyundan atılmasıyla 10 kişi kalan Austria Wien, İstanbul'daki rövanşta deneyimli futbolcusundan faydalanamayacak.
Sarı lacivertli ekipte rotasyona gitmeyi seven ve kadrodaki çoğu futbolcusunu sahaya süren teknik direktör Jorge Jesus'un, bu akşamki mücadelede de farklı bir ilk 11 sahaya sürmesi bekleniyor.

3 MİLYON 630 BİN EURO KAZANACAKLAR
Fenerbahçe, Austria Wien'i geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Bu durumda sarı lacivertli temsilcimiz 3 milyon 630 bin Euro'luk gruplara katılım bedelini kasasına koyacak. Öte yandan iki takım arasında oynanacak karşılaşma Exxen ekranlarından yayınlanacak.

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