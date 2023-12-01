Avrupa Yakası’nın Yaprak’ı bakın şimdi ne yapıyor. Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu

Avrupa Yakası, yayınlandığı dönemde reyting rekorları kırmıştı. Gülse Birsel'in kaleme aldığı dizide Yaprak karakterine hayat veren Hale Caneroğlu'nun şu an ne yaptığı merak konusu oldu. İşte Caneroğlu’nun yeni mesleği…

KAYNAK: Haber Merkezi
Avrupa Yakası’nın Yaprak’ı bakın şimdi ne yapıyor. Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu

Avrupa Yakası güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile çok beğenilmişti. Yıllar geçmesine rağmen dizideki karakterler hala hafızalarda.

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Zaman zaman dizideki oyuncuların son halleri sosyal medyada gündem oluyor. Bu isimlerden biri de dizinin Yaprak'ı Hale Caneroğlu oldu.

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Güzelliği ve sempatik tavırları ile gönüllere taht kuran ünlü isim uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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İlk oyunculuk deneyimini 2003 yılında yayınlanan Kasabanın İncisi dizisi ile yaşayan Hale Caneroğlu Avrupa Yakası ile büyük bir çıkış yakaladı. Avrupa Yakası'nın ardından birkaç projede daha yer alan ünlü isim daha sonra oyunculuğu bırakıp ortadan kayboldu.

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2016 yılında anne olan Hale Caneroğlu oyunculuğu bıraktı ve kendine çok farklı bir meslek seçti.

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48 yaşındaki ünlü isim, hayatına yazar ve eğitmen olarak devam ediyor ve çeşitli organizasyonlarda motivasyon konuşmacılığı yapıyor.

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