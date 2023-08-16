Avrupa Yakası'nın Yaprak'ı Hale Caneroğlu yıllar sonra şoke etti

ATV ekranlarının efsane dizisi, yediden yetmişe herkesi gülmekten kırıp geçiren Avrupa Yakası isimli dizide derginin moda editörü Yaprak karakterine hayat veren oyuncu Hale Caneroğlu'nun son hali ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun değişimi görenleri hayrete düşürdü.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Hale Caneroğlu'nın son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Oyunculuğu bırakan Hale Caneroğlu kariyerine konuşmacı, yazar ve eğitmen olarak devam ediyor.

Avrupa Yakası'nın ardından birkaç projede daha yer alan Hale Caneroğlu daha sonra oyunculuğu bıraktı.

Ünlü oyuncunun son hali ise görenleri şoke etti. Geçen yıllara adeta meydan okuyan ve güzelliğinden bir şey kaybetmeyen Caneroğlu'nun paylaşımlarına beğeni yağıyor.