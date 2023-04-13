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Dünyaca ünlü bankadan faiz ve dolar tahmini. Seçim sonrasına işaret ettiler

Citi ekonomistleri Türkiye'de seçim sonrasına ilişkin faiz ve kurdaki durumu analiz ettikleri raporlarında politika faizinin yüzde 40 ve hatta üstü seviyelere çıkmasının daha ihtiyatlı bir adım olabileceğini değerlendirdi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 03:44
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Citi'den seçim sonrasına ilişkin faiz ve dolar tahmini

Dünyaca ünlü bankadan faiz ve dolar tahmini. Seçim sonrasına işaret ettiler
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14 Mayıs yapılacak seçimlere günler kala Citibank ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar'ın hazırladığı not ile seçim sonrasında faiz ve kura yönelik beklentiler ele alındı.

Bloomberght’nin aktardığı habere göre; öngörülen para politikası normalleşme sürecinde faiz artırımlarının hızı ve büyüklüğünün büyük ilgi çektiğini ifade eden Citi ekonomistleri mevcut durumda 3. çeyrek ve 4. çeyrek için politika faizine ilişkin piyasa tahminlerinin sırasıyla yüzde 25,5 ve yüzde 27 seviyelerinde olduğunu bununla birlikte, belirtilen gidişatın gerekli ayarlamanın alt sınırını temsil edebileceğine inandıklarını söyledi.

Citi ekonomistleri Türkiye'de politika faizini yaklaşık yüzde 40'a ya da daha yüksek bir seviyeye çıkaracak daha güçlü bir ayarlamanın daha ihtiyatlı bir hareket tarzı olabileceğini ifade etti.

TL'DE YÜZDE 12'LİK DEĞERLENME ÖNGÖRÜSÜ

Raporda Türk lirasına ilişkin değerlendirmeler de öne çıktı. Para biriminin aşırı değerli olup olmadığı konusunun Mayıs ayındaki seçimlerin ardından Türk lirasının olası seyrine ilişkin tartışmalarda çok fazla öne çıktığını belirten ekonomistler finansal piyasalara ilişkin mevcut düzenleyici tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi durumunda bir düzeltmenin muhtemel olduğunu kabul ettiklerini belirtti.

Ekonomistler raporunda "Ampirik sonuçlarımız, düzenleyici tedbirlerin gevşetilmesinden kaynaklanan dolar/TL'deki olası bir yukarı yönlü ayarlamanın ardından, risk priminde öngörülen iyileşmenin bu senaryoda liranın bir yıl içinde yaklaşık yüzde 12 değer kazanmasına yol açabileceğini göstermektedir" ifadelerini kullandı.

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