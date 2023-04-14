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Özgür Demirtaş’dan ‘dolar’ çıkışı: Cin bir kere şişeden çıktı; elinizi yırtıp geçecek

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken dolar yorumu geldi. Demirtaş, "Dolar şuan 19 seviyesinde suni olarak tutulmaya çalışılıyor. Halbuki şu an bırakılsa 24-25’li seviyelere gelecek" dedi.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 03:24
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Ekonomist Özgür Demirtaş’dan ‘dolar’ çıkışı: Cin bir kere şişeden çıktı; elinizi yırtıp geçecek

Özgür Demirtaş’dan ‘dolar’ çıkışı: Cin bir kere şişeden çıktı; elinizi yırtıp geçecek
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14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere günler kala dolar ve euro kuru tarihi zirvelere doğru giderken ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"Dolar’ın suni olarak baskılandığını ülkede bilmeyen kalmadı" diyerek ekonominin geldiği noktaya dikkat çeken Demirtaş, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

“ŞU AN BIRAKILSA 24-25’Lİ SEVİYELERE GELECEK”

"Doların suni olarak baskılandığını ülkede bilmeyen kalmadı. İhracatçı bu suni baskılamadan dolayı rahatsız. Dolar/TL 1.5 seviyesinden saçma sapan yanlış ekonomi politikası ile 13-15’lere çıkınca enflasyon tetiklendi. Çalışan maliyetleri, hammadde maliyetleri fırladı.Şimdi ise 19 seviyesinde suni olarak tutulmaya çalışılıyor. Halbuki şu an bırakılsa 24-25’li seviyelere gelecek. Çünkü İhracatçının malını rahat satabileceği yer burası.”

“10 YIL BOYUNCA YAZDIM”

“Cin bir kere şişeden çıktı. Şişenin ağzını elinizle kapatmayın. Elinizi yırtıp geçecek” diyen Özgür Demirtaş, “Yapmanız gereken şey: MB bağımsızlığı. Liyakatli yöneticilerle yönetmekti. Bunları 183629263936193739 kere yazdım. 10 yıl boyunca yazdım. Dinlemediniz. Sonuç ortada. Elinizi şişenin üstüne koyunca şişenin içinde yarattığınız kimyevi reaksiyonu geri çeviremezsiniz…" dedi.

“500 VE 1000 TL’LİK BANKNOTLARI ÇIKARIN”

Öte yandan Yeni banknotların çıkarılması gerektiğini de öne süren Demirtaş, “Bakkala bile giderken yanımızda bir avuç dolusu pbeara taşımamız gerekiyor. 500 ve 1000 TL’lik banknotları çıkarın. Olan oldu …” ifadelerini kullandı.

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