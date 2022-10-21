Avrupa'nın amelesi bile Antalya'da krallar gibi yaşayacak

Enflasyon karşısında inim inim inleyen ve aynı marketten aynı ürünü bir kaç gün sonra bile aynı fiyata alamayan Türkiye'deki milyonlarca emekli, kış aylarını nasıl geçireceğini şimdiden kara kara düşünmeye başladı.

Doğalgaz, elektrik ve su faturalarını en aza indirebilmek için ne yapmaları gerektiğini düşünün milyonlarca emekli, çare bulmakta zorlanıyor. Bir çok emekli kış aylarını battaniyelerin altında geçirmeye karar vermiş durumda.

Türkiye'de emeklilerin durumu buyken, Avrupa’nın refah içindeki emeklileri ise Antalya’daki 5 yıldızlı otellerinde yer ayırtmaya başladı. Özellikle Almanya ve İngiltere'de yaşayan 1 milyonu aşkın emekli kış aylarını krallar gibi geçirebilmek için Antalya'daki 5 yıldızlı otellerine rezervasyon yapmaya başladı.

Avrupa'nın en büyük sorununun doğalgaz olduğunu belirten Alman bir turist "Buraya 2 çocuğum ve karımla birlikte geldik. 2 ay kalacağız. Durumumuza bakın süreyi uzatabiliriz de. Rusya'nın doğalgazı kesme ihtimali var. Gerçekleşmesi halinde tüm AB ülkeleri zor duruma düşecek. Ben inşaat işinden karım da temizlik firmasından emekli. İkimizin emekli maaşı 4 bin Euro'dan biraz fazla. Bu parayla ülkemizde rahatça geçinebiliyoruz. Ama Türkiye'de 1 Euro 18 TL. Biz burada yeriz, içeriz, gezeriz. Her ay da birikim bile yaparız" dedi.

Geçen sene Türkiye arasında fazla fiyat farkı olmadığı için tercihlerini Yunanistan'dan yana kullandıklarını belirten emekli İngiliz çift ise "Şu an Türkiye Yunanistan'dan yarı yarıya ucuz. Onun için biz şimdiden buraya geldik. Otelle de anlaştık. Nisan ayına kadar burada kalacağız. Bu süre içinde satılan alınacak yer de bakacağız. Türkiye'de çok ucuz bir ülke. Bir çok arkadaşımız da Türkiye'ye gelecek. Arkadaşlarımızın da ilk ve tek tercihi Türkiye" diye konuştu.

Otele günlük 40 Euro vereceklerini söyleyen bir başka Alman çift ise "Bu parayla 1 gün yiyip, içeceğiz. Ülkemizde ise bir öğün yemek için bu para yetmiyor. Türkiye çok ucuz ve güzel ülke. Burada kış aylarını geçirip, tatil de yapmış olacağız" dedi.