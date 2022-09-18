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Sadece 2 Euro ile neler neler yedi. Ucuz ülke Türkiye’yi böyle alaya aldılar

Türk Lirası döviz karşısında tarihin en büyük değer kaybını görürken, 2 euro ile neler yenilebileceğini anlatan ve ekonomiyle dalga geçer gibi paylaşılan bir video sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 14:37
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Sadece 2 Euro ile neler yediler neler. Ucuz ülke Türkiye’yi böyle alaya aldılar

Sadece 2 Euro ile neler neler yedi. Ucuz ülke Türkiye’yi böyle alaya aldılar
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Türk lirasının döviz karşısında her geçen gün değer kaybetmesi Türk vatandaşları tarafından endişeyle karşılanırken, yabancıları sevindirdi.

Türk Lirasındaki değer kaybı her geçen gün artarken sosyal medyada tartışılmaya devam ediyor. Dolar 18, 23 Türk Lirası iken Euro da 18.26 Türk lirası seviyelerinde ilerliyor.

Öte yandan "1 Euro ve 2 Euro ile neler yapılabilir" videolarına her geçen gün bir yenileri ekleniyor. Türkiye'nin ucuzluğuna vurgu yapılan videolar sosyal medyada milyonlarca kez izleniyor.

Çekilen son videoda ise 2 Euro ile neler yenilebileceği sıralandı.

Video'da pilavüstü tavuk, çiğköfte, pide, limonata, çorba ve lahmacun yiyen kişi bunların her birine sadece ikişer Euro ödedi. 

2 Euro şu an 36,52 Türk Lirası yapıyor.

Video sosyal medyada gündem oldu.

ARAP ASILLI TURİST TÜRK PARALARINI OTEL ODASINDA SAYMIŞTI

Öte yandan Yosf Abukoosh isimli Arap asıllı bir turist Tiktok hesabından yayınladığı videoda önce döviz bürosuna giderek parasını bozduruyor. Aldığı Türk paralarını da otel sayarken eğlenmişti. Videonun altına çok sayıda Türk kullanıcılardan yorum gelmişti. Kimileri “benim çok zoruma gitti vicdanı olan vicdani kabul etmez” derken, kimileri de “Resmen dalga geçiyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

ALMANYA’NIN BİM’İ TÜRKİYE TATİLİ SATTI

Almanya’nın BİM’i olarak bilinen LİDL marketten gelen görüntülerde, 22 günlük her şey dahil, uçakla gidiş dönüş Türkiye tatilinin 599 Euro’ya satıldığı görüldü.

5 yıldızlı otel açık büfe tatilin günlüğü yaklaşık 460 liraya geliyor. Bir Alman, üç öğün yemek ve her türlü imkana sahip söz konusu otelde geceliği sadece 27 Euro ödeyecek. Üstelik bu paranın içinde gidiş dönüş uçak bileti de bulunuyor. Öte yandan 5 yıldızlı benzer bir tatil İspanya’da 1200 Euro civarında bir fiyata satılıyor. Yine İspanya otellerinde her şey dahil bulunmuyor.

BULGARLAR DA UCUZ ÜLKE TÜRKİYE’YE AKIN ETMEYE DEVAM EDİYOR

Ayrıca, 1 Bulgar levasının 9,31 Türk Lirası olması ve Bulgarlar'a Türkiye pasaportsuz giriş hakkı tanıması komşunun Edirne'nin Bulgarla dolmasına neden oldu.

Türkiye’den eczane, market, kozmetik ihtiyaçlarını karşılayan Bulgarlar şimdi de okul alışverişi için geldi. AKP’nin ekonomi politikaları nedeniyle Türk lirasının değer kaybı ve alım gücünün düşmesiyle vatandaş temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamazken, Türkiye yurtdışından gelenler için adeta pazar yerine dönüştü. Bulgarlar Edirne’ye gelerek birçok ihtiyacını ucuza karşılıyor.

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doğruya doğru
18.09.2022 15:28
Boş oy pusulalarına mühür basarken 'ohhh Ohhhh ' diyen hırsızlara....ohhhhhh  
 
Abbas
18.09.2022 15:24
Afiyet bal-şeker olsun, bu ülke insanı daha fazlasını bile hak ediyor, Atatürk’ün yolunda gitmeyince el alame Maskara Malamat olursun işte  
 
Garibin Çilesi
18.09.2022 15:11
1980 lerden beri hep merak ettiğim ve bir türlü anlamadığım bizim yöneticilerimiz yıllardan beri batı ülkelerine gidip ordaki yüksek yaşam standartlarına görürler ve bizi niye aynı yaşamı vermezler  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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