Binlerce İsrailli Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulması için toplandı

İsrail ordusunun Gazze’deki sivillere yönelik acımasız saldırı devam ederken binlerce İsrailli Tel Aviv'de Savunma bakanlığı binası önünde toplanarak ateşkeş çağrısında bulundu. Yaşananlardan sorumlu tuttukları Başbakan Netanyahu'yu ise istifaya çağırdı.

"YAKINLARIMIZ NETANYAHU'NUN UMURUNDA DEĞİL"

Ateşkes için Savunma Bakanlığı önünde toplanan İsrailliler, Hamas’ın Gazze’ye kaçırdığı askerleri ve sivilleri serbest bırakmasını istedi.

Rehinelerin fotoğraflarını taşıyan protestocular, Gazze'ye yönelik saldırıların bir an önce durdurulmasını talep etti, "Yakınlarımız Netanyahu'nun umurunda değil" yazılı pankartlar taşıdı.

“İSRAİL REHİNELERİ BIRAKMAMIZI İSTEMEDİ”

Hamas, İsrail saldırılarında bazı rehinelerin de hayatını kaybettiğini duyurmuş, son olarak iki rehineyi insani nedenlerle serbest bırakmaya karar verdiğini ancak İsrail'in "onları kabul etmeyi reddettiğini" söylemişti.



