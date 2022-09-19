﻿Avrupa'nın ucuzu olmak!

10 gündür Ege'de çeşitli bölgelerde tatildeydim.

Fiyatlar ve okulların açılması yerli turist sayısını parmakla sayılacak kadar azaltmış.

Zaten sezon boyunca gelen yerli turistlerin yaş ortalaması 30 civarı. Yabancı turist yaş ortalaması 60 ve üstü.

Halen tesisler yabancı turistlerle dolu. Ancak bunların tamamı dediğim gibi 60 yaş ve üstü turistler.

Fethiye'de 5 yıldızlı otellerde Avrupa'nın gariban yaşlıları tatil yapıyor.

Asgari ücretli Türk çocukları Avrupa'nın bu gariban (!) yaşlılarına hizmet etmek için adeta yarışıyorlar.

Adamlar kendi ülkelerinde bile görmedikleri rağbet ve alakayı burada görüyorlar.

Günlüğü 30-35 Euro karşılığı uçak dahil geliyor ve adeta krallar gibi karşılanıyor.

Havalimanından özel klimalı araçlarla alınıp otele getiriliyor.

Burada en iyi şekilde ağırlanıyor. Bunun karşılığında Almanya'da karı koca içecekleri bir kahvenin parasını bu tesislere verip keyif çatıyorlar.

Aklıma hemen Clint Eastwood'un oynadığı, yönetmenliğini Sergio Leone'nun yaptığı o müthiş film geldi:

Bir avuç dolar! Ancak bizimki biraz daha dramatik.

Bizimki olsa olsa İstanbul'da yaşayanlar bilir, Aksaray'da UFİ mağazası vardı. Açılımı; Ucuz Fakat İyi.

İşte bizimki resmen UFİ!

Kış ve yaşlı turizmine aslında sadece Türkiye değil başka ülkelerde başlamış.

Mısır, Tunus ve Fas ile daha az miktarda olmakla berber İspanya için hazırladıkları ucuz fiyatlı uzun süre konaklamalı programları satışa sunuldu.

Örneğin İspanya bir otel uçak dahil yarım pansiyon 42 gecelik konaklama için 1.649 (Günlük 39) Euro fiyat veriyor.

Türkiye'de ise bu fiyat ful pansiyon 600 Euro. Yani gecelik 27 Euro'ya geliyor.

Avupa'nın ucuzu

Türkiye katma değeri düşük turizm ile kalkınmaya çalışıyor. Tıpkı ihracatta olduğu gibi. İhracatta Avrupa'nın fasonculuğu yapan Türkiye'nin ihracatı 250 milyar doları geçmiyor. Don-çorap satarak nereye kadar ihracatını arttırabilirsin ki?

İşte turizmde de aynı sorun var. Avrupa'nın yaşlı ve alt sınıf gelir grubuna dahil kişiler Türkiye'ye tatile geliyor.

Zaten gelmemeleri için aptal olmaları lazım.

2 kahve parasına üç öğün sınırsız yemek ve krallar gibi muameleyi kendi ülkesinde görüyor mu ki?

Sonra turizmde rekor kırdık diye açıklamalar yapılıyor.

Bakan Mehmet Ersoy, geceleme başına gelirin 62 dolardan 83-84 dolara yükseldiğini söylerken Merkez Bankası'nın açıkladığı yılın 2. Çeyrek (Ocak-Haziran) Ödemeler Dengesi Raporu'nda kişi başına turizm gelirinin 705 dolardan 660 dolara gerileyerek 45 dolar düştüğü belirtiliyor.

Yani rakamlar Türkiye'nin katma değeri düşük turizm faaliyetini gösteriyor.

Hani diyorlar ya yaparsa AKP yapar! Gerçekten doğru.

Türk emeklisinin önünden bile geçemediği tatil köylerinde Avrupalının düşük gelirli emeklisi ülkemizde Kral Faruk'un torunu gibi tatil yapıyor.