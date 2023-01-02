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Djokovic Avustralya'da kayboldu!

Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic, yeni sezona yenilgiyle başladı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 15:11
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Avsutralya'da Djokovic kayboldu. Yeni sezona kötü başladı

Djokovic Avustralya'da kayboldu!
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16 Ocak'ta başlayacak sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi düzenlenen hazırlık turnuvası Adelaide Uluslararası 1'e katılan 35 yaşındaki tenisçi, çift erkeklerde Kanadalı Vasek Pospisil ile partner oldu.

Bosna Hersekli Tomislav Brkic ile Kolombiyalı Gonzalo Escobar, bir saat 29 dakika süren ilk tur mücadelesinde Djokovic-Pospisil çiftini 4-6, 6-3 ve 10-5'lik setlerle 2-1 mağlup etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayı reddetmesi nedeniyle geçen yıl düzenlenen Avustralya Açık'a katılmasına izin verilmeyen Djokovic, uzun bir aranın ardından yeniden geldiği ülkede maç sırasında tribünlerden büyük ilgi gördü.

Novak Djokovic, elde ettiği 9 kupayla Avustralya Açık tarihinin en başarılı tenisçisi konumunda bulunuyor.

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