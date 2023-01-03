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Tenis'in efsanesinden kötü haber: Gırtlak ve meme kanseri teşhisi kondu

Tenisin efsane isimlerinden Martina Navratilova'dan kötü haber geldi. Çek rakete, kanser teşhisi konuldu.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:47
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Kadın tenis yıldızı Navratilova üzdü. Teşhis konuldu

Tenis'in efsanesinden kötü haber: Gırtlak ve meme kanseri teşhisi kondu
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Tenisin yaşayan efsanesi, kadınlarda tüm zamanların en iyi raketi olarak anılan Martina Navratilova'dan kötü haber geldi.

66 yaşındaki tenisçiye kanser teşhisi konuldu. Çek raket, erken evrede olduğu belirlenen gırtlak ve meme kanserine karşı tedavi görecek.

Tekler ve çiftlerde toplam 59 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Navratilova, 2010 yılında da meme kanserini yenmişti.

Aktif olarak tenis yorumculuğu yapan Navratilova'nın, Avustralya Açık'a gidemeyeceği ancak yorumlarına devam edeceği öğrenildi.

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