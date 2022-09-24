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‘Ekselansları’ son kez korta çıktı! Roger Federer tenise veda etti

Tenisin efsane ismi, 'Ekselansaları' lakaplı Roger Federer, 24 yıllık serüvenini ezeli rakibi Rafael Nadal ile birlikte çıktığı maçla noktaladı.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 04:07
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‘Ekselansları’ son kez korta çıktı! Roger Federer tenise veda etti

‘Ekselansları’ son kez korta çıktı! Roger Federer tenise veda etti
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20 grand slam şampiyonluğuyla dünya tarihinin en iyi tenisçileri arasında gösterilen Roger Federer, Laver Cup'ta jübile maçına çıktı.

Laver Cup'ta Avrupa Takımı'nı temsil eden Federer ve Nadal, Dünya Takımı'ndan Jack Sock ve Frances Tiafoe ile karşı karşıya geldi.

41 yaşındaki efsanenin veda maçına seyirciler yoğun ilgi gösterirken Novak Djokovic ve Andy Murray gibi yıldızlar da Federer'i yalnız bırakmadı.

Maç sonunda kariyerini noktalayan Roger Federer duygusal anlar yaşarken gözyaşlarını tutamadı.

Ekselansları son kez korta çıktı Roger Federer, veda maçında ağları deldi

ROGER FEDERER AĞLARI DELDİ

Laver Cup'ta son maçına çıkan Roger Federer, yaptığı zor vuruşla da olay oldu. Topu file deliğinden geçiren efsane raket bu hareketiyle sosyal medyada çok konuşuldu.

EN UZUN SÜRE ZİRVEDE KALAN İSİM

Toplam 310 hafta boyunca dünya sıralamasının zirvesinde yer alan Roger Federer, üst üste 237 hafta bir numarada kalan Tenis tarihinin tek ismi olarak tarihe geçti.

WİMBLEDON'DA EN BAŞARILI TENİSÇİ

Wimbledon'da 8 kez kupaya uzanarak turnuvanın en başarılı erkek tenisçisi olan 41 yaşındaki tenisçi, 5 şampiyonluk yaşadığı ABD Açık'ta en çok zirveye uzanan tenisçi unvanını ise ABD'li eski yıldızlar Pete Sampras ve Jimmy Connors ile paylaştı.

Başarılı tenisçi, diğer grand slam turnuvalarından Avustralya Açık'ta 6, Fransa Açık'ta ise bir kez mutlu sona ulaştı.

Ekselansları son kez korta çıktı Roger Federer, veda maçında ağları deldi

GRAND SLAMLERDE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN TENİSÇİ

Kariyerinde 1500'ün üzerinde maça çıkan ve bunların 1251'ini kazanan Roger Federer, grand slamlerde en çok müsabakaya çıkan tenisçi.

EN ÇOK KAZANAN SPORCU OLDU

Laureus Dünya Spor ödülleri'ni 5 kez kazanan tek sporcu olan İsviçreli raket, tenis organizasyonlarından 131 milyon dolar kazandı.

Forbes dergisine göre, popülerliği ve karizmasından dolayı dünyanın en fazla sponsor desteği alan sporcusu olarak gösterilen Federer, yaklaşık 1 milyar dolarlık servetiyle tüm zamanların en çok kazanan sporcusu konumunda.

Ekselansları son kez korta çıktı Roger Federer, veda maçında ağları deldi

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