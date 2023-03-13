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Avukatın 22 günlük nöbeti sonuç verdi, enkazdaki belgeler korumaya alındı

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün hizmet binası enkazında 22 gün nöbet tutan avukat Ömer Meşe'nin topladığı resmi belgeler, savcılıkça korumaya alındı.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 10:25
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Avukatın 22 günlük nöbeti sonuç verdi

Avukatın 22 günlük nöbeti sonuç verdi, enkazdaki belgeler korumaya alındı
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İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Ömer Meşe, Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nün depremlerde hasar gören ve 1'i iş makinesi ile yıkılan 4 bölümden oluşan hizmet binası enkazında 22 gün nöbet tuttu. Meşe, nöbet sürecinde yapı denetim raporları, beton tahlilleri, depreme dayanıklılık testlerinin de aralarında olduğu 500 dosya ve 60 çuvaldan oluşan resmi belgeyi enkazdan toplayıp, 'adli emanet' olarak savcılığa teslim etti.

'GÖNÜLLÜ OLARAK İSTANBUL'DAN GELDİM'

4 ayrı yapıdan oluşan İl Müdürlüğü'ndeki binaların depremlerde hasar gördüğünü ancak yıkılmadığını belirten Ömer Meşe, "Deprem sonrasında sorumluların tespitine yönelik bütün ıslak imzalı belgelerin yoğun olduğu bir bina, iş makinesi ile yıkılmış. Ben de gönüllü olarak bu belgelerin korunması için İstanbul'dan Hatay'a geldim. 22 gün boyunca hasarlı binalar ile enkazdan toplayabildiğim belgeleri, savcılığa teslim ettim. Hem de enkaz başında nöbet tuttum" dedi.

Enkazdaki belgeleri yağmur ve rüzgardan korumak için Adana'dan muşamba branda getirtip, serilmesine yönelik yardım çağrısında bulunan Meşe, "Konunun medyada gündeme gelmesiyle 2 savcı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri ve personeli geldi. Yağmur öncesinde enkaz iş makinesiyle düzeltilip, üzeri brandalarla kapatıldı. Sonrasında da yağmur başladı" diye konuştu.

SAVCILIKTAN 'KORUMA' SÖZÜ 

Kendi imkanları ile 22 günlük süreçte 500 dosya ile 60 çuval belgeyi toplayıp savcılığa teslim ettiğini dile getiren Ömer Meşe, belgelerin savcılıkça koruma altında tutulacağına dair söz verildiğini belirtti. Meşe, "Enkaz önüne ve komple yerleşkeye olay yeri şeridi çekildi. Yerleşke önüne güvenlik için emniyet araç tahsisi sağlandı. Resmi görevlilerce enkazdaki evrakın geri kalanı da çıkarılmaya başlandı. Umarım bundan sonraki süreçte tüm belgelerin güvenliği hassasiyet ile korunur" dedi.

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