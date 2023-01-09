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Pandemi kâbusu geri mi döndü? Teniste koronavirüs kararı

Avustralya Açık'tan sürpriz koronavirüs kararı geldi. Organizasyon komitesinin kararı endişe yarattı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:59
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Avustralya Açık'tan sürpriz koronavirüs kararı: Hasta oyunculara yeşil ışık

Pandemi kâbusu geri mi döndü? Teniste koronavirüs kararı
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Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan tenisçiler de mücadele edebilecek.
Turnuvanın direktörü Craig Tiley, İngiltere basınına yaptığı açıklamada, Kovid-19 kısıtlamalarında ülke genelinde gevşetilmeye gidildiğini hatırlatarak, "Turnuva sırasında, sporculara Kovid-19 testi zorunluluğu olmayacak. Toplumda şu an hangi kurallar uygulanıyorsa, bizler de onları takip ediyoruz. Hastaysanız, sadece izole kalmanız yönünde bir tavsiyemiz olacak." dedi.
Bu durumu katılımcılarla görüştüklerini aktaran Tiley, "Oyunculara ve ekiplere, kendilerini iyi hissetmemeleri halinde evlerinde kalmaları gerektiğini söyledik. Sağlık birimlerimiz, bu durumu kontrol etmeye devam edecek. Normalleşme yaşandığı için, Kovid-19'a yakalanan oyuncular da mücadele edebilecek." ifadelerini kullandı.

Elde ettiği 9 kupayla Avustralya Açık tarihinin en başarılı tenisçisi konumundaki Sırp Novak Djokovic'in, aşı kısıtlamaları nedeniyle geçen yılki turnuvaya katılmasına izin verilmemişti. Avustralya Açık, 16-29 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.

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