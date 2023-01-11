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Yıldız tenisçi Avustralya'dan çekildi

Hırvat tenisçi Marin Cilic, Avustralya Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 18:16
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Avustralya'da final oynayan Cilic bu yıl yok

Yıldız tenisçi Avustralya'dan çekildi
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Hırvat tenisçi Marin Cilic, sakatlığı nedeniyle Avustralya Açık'tan çekildiğini duyurdu.

Dünya klasmanının 18 numarası Cilic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 için harika bir başlangıç değil. Bu yıl Avustralya Açık'ta oynayamayacağım için çok üzgünüm ancak sağlık her şeyden önce gelir. Gelecek yıl görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Dizinden sakatlığı bulunan 34 yaşındaki Hırvat sporcu, 2018 Avustralya Açık'ta final oynamıştı.

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