Avustralya, Ukrayna'ya 74 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlayacak

Avustralya hükümeti, Ukrayna'ya yaklaşık 74 milyon dolar değerinde ek askeri yardım sağlayacaklarını duyurdu.

Avustralya, Ukrayna'ya 74 milyon dolarlık ek askeri yardım sağlayacak

ABC News'in haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, ek askeri yardım kapsamında 28'i zırhlı, toplam 70 askeri aracın Ukrayna'ya gönderileceğini söyledi.

Ukrayna'ya sağlanacak yaklaşık 74 milyon dolarlık ek askeri yardımın, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu paralı asker grubu Wagner'in yönetime isyanıyla ilgili olmadığını vurgulayan Albanese, ülkesinin Ukrayna'ya yaklaşık 4 ayda bir ek yardımda bulunduğunu belirtti.

Albanese, ülkedeki insani ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak amacıyla Birleşmiş Milletler aracılığıyla Kiev'e 6,7 milyon dolar sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Savunma Bakanı Richard Marles da hükümetin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Söz konusu paketle Avustralya, savaşın başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaklaşık 527 milyon dolar yardım yapmış oldu.

Başbakan Albanese, Wagner'in Rus yönetimine isyanını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "felaket" olarak nitelendirmişti.

Albanese, "Putin'in yapabileceği en iyi şey bu yasadışı işgalden çekilmek, uluslararası hukuka ve Ukrayna'nın egemenliğine saygı duymak." demişti. (AA)

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