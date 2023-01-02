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Avustralya'da iki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü

Avustralya'nın Queensland eyaletinde iki helikopterin havada çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 12:34
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Avustralya'da Queensland eyaletinde iki helikopter havada çarpıştı. 4 ölü

Avustralya'da iki helikopter havada çarpıştı: 4 ölü
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Avustralya basınında yer alan haberlere göre, Queenslandlı emniyet yetkilisi Gary Worrell, eyaletin Gold Coast kentinin Main Beach sahilinde yerel saatle 13.59'da iki helikopterin havada çarpıştığını açıkladı.

Worrell, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

Queenslandlı yetkililerin açıklamasında, kazanın Seaworld Tema Parkı yakınlarında meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, kazada ölen ve ağır yaralananların hepsinin aynı helikopterden olduğu belirtildi.

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği kaydedilen açıklamada, kazaya karışan ve üzerinde Seaworld logosu bulunan helikopterin başarıyla indiği bildirildi.

Açıklamada, sürücü ve yayalara bölgeden uzak durmaları tavsiye edildi.

Avustralya Ulaşım Güvenliği Bürosu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. (AA)

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