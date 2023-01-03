﻿Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolu'nda feci kaza

Korkunç kaza, saat 02.30 sıralarında Bayrampaşa 0-3 Tem Bağlantı Yolu Sultangazi istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Aydın'ın kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Mahmut Dağ'ın kullandığı sebze yüklü kamyonete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetteki sebzeler yola dağılırken, kamyonet sürücüsü Mahmut Dağ, yanındaki Fevzi Varlık ile otomobilin sürücüsü Emre Aydın ile beraberindeki Ümit Sevinç, Gönül Karimova ve Beritan Atakol yaralandı.

İKİNCİ BİR KAZA YAŞANMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Bir süre aksayan trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)