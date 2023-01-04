﻿Hatay Kırıkhan SYDV işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Hatay Kırıkhan Sosyal Yardımlaş ve Dayanışma Vakfı (SYDV), temizlik görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRAACAT KOŞULLARI
* Daha önce kat hizmetleri işinde çalışmış olmak
* Bayan eleman
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