Hurdaya dönen araçtan sağ çıktı

Canik Belediyesi önünde otomobil ile seyir halinde olan M.A, direksiyon hakimiyeti kaybederek yan yola daldı.
Refüje çarparak takla atan sürücü hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıktı.
ÜZERİNE KUM DÖKÜLDÜ
Olay yerine giden sağlık ekipleri şahsı özel bir hastaneye kaldırırken, otomobil hurdaya döndü.
İtfaiye ekipleri otomobilden sızan yağın trafikte tehlike oluşturmaması için üzerine kum döktü.
Polis ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)
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