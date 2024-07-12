Avustralya'da kangurular paraşütçüye saldırdı!

Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya'da kangurular paraşütçüye saldırdı!

Avustralya'nın Queensland eyaletinde bir paraşütçü, gökyüzünden indiğinde beklenmedik bir karşılaşma yaşadı. Kanguruların paraşütçüye saldırdığı anlar kameraya yansıdı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde gerçekleşen olayda, bir paraşütçü, gökyüzünden indikten sonra beklenmedik bir durumla karşılaştı. Paraşütçünün yere indiği sırada, yakındaki bir kanguru sürüsü ani bir şekilde saldırgan davranışlar sergileyerek adama doğru ilerledi. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve yetkililer sevk edildi. Neyse ki, paraşütçü ciddi bir yaralanma yaşamadı ancak olayın doğası ve kanguruların neden saldırgan davrandığı konusunda daha fazla inceleme yapılması bekleniyor.

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