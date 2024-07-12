Avustralya'da kangurular paraşütçüye saldırdı!

Avustralya'nın Queensland eyaletinde gerçekleşen olayda, bir paraşütçü, gökyüzünden indikten sonra beklenmedik bir durumla karşılaştı. Paraşütçünün yere indiği sırada, yakındaki bir kanguru sürüsü ani bir şekilde saldırgan davranışlar sergileyerek adama doğru ilerledi. Olayın ardından bölgeye sağlık ekipleri ve yetkililer sevk edildi. Neyse ki, paraşütçü ciddi bir yaralanma yaşamadı ancak olayın doğası ve kanguruların neden saldırgan davrandığı konusunda daha fazla inceleme yapılması bekleniyor.