Avustralya'dan onlarca Rus kuruluş ve kişiye yaptırım uygulama kararı

Avustralya hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya yardım ettikleri iddiasıyla onlarca kuruluş ve kişiye yönelik yeni yaptırım kararı aldı.

KAYNAK: AA
Avustralya'dan onlarca Rus kuruluş ve kişiye yaptırım uygulama kararı

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, yaptığı açıklamada, Avustralya yönetiminin, savunma, teknoloji ve enerji sektörlerindeki 35 Rus kuruluşa yaptırım uyguladığını kaydetti.

Wong, ayrıca aralarında Rusya'dan üst düzey yetkililerin yanı sıra Belarus'tan kıdemli askeri personelin de bulunduğu 10 kişinin yaptırım listesine alındığını belirtti.

Yaptırım listesine Rusya Başbakan Yardımcıları Andrey Belousov ve Dmitri Çernişenko da dahil edildi.

Bakan Wong, yaptırımların, Rusya'nın Ukrayna'yı "yasa dışı işgalini" doğrudan veya dolaylı olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar üzerinde azami etki bırakmak için Avustralya'nın uluslararası ortaklarıyla koordinasyon içinde hayata geçirildiğini söyledi.

Wong "Rusya'yı Ukrayna'dan derhal çekilmeye ve Belarus'u da bu anlamsız savaşı desteklemeyi bırakmaya tekrar çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar Avustralya'nın, Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'ya destek verdikleri gerekçesiyle 1100'den fazla Rus kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladığı ifade ediliyor.

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