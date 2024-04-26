Avusturalya’da 160 pilot balina kıyıya vurdu

Batı Avustralya'nın Dunsborough sahilinde, yaklaşık 160 pilot balinanın kıyıya vurduğu bildirildi. South West Parklar ve Yaban Hayatı Servisi (PWS), bu olayda 28 balinanın öldüğünü belirtti. Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, bilim insanları da balinaların topluca kıyıya vurmasının nedenlerini araştırıyor.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada balinaların kıyıda 500 metrelik alana yayılan 4 sürüden oluştuğu belirtildi. 1.5 kilometre açıklıkta 20 balinanın bulunduğu bir sürünün tespit edildiği aktarılarak, “Ekibimiz olaya güvenli bir şekilde müdahale etmek, gönüllüleri ve personeli güvende tutmak ve aynı zamanda balinaları koruyarak hareket etmek için her türlü çabayı gösteriyor” denildi.

Bölge Vahşi Yaşam Sorumlusu Pia Courtis, balinaların dün sabahın erken saatlerinde kıyıya vurmuş olabileceğini ifade ederek, “Pilot balinaların kıyıya vurması genellikle iyi sonuçlanmaz. Sonunda çok sayıda hayvanımız ölüyor” dedi.

Pilot balinaların neden kıyaya vurduğu bilinmezken bilim insanları, hafif eğilimli, kumlu sahil nedeniyle ya da balinaların lider balinayı takip ederek kıyıya vurmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.