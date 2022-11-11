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Hackerlar sağlık sigorta şirketlerini ele geçirdi. Fidye talebi reddedilince verileri yayınladı

Avusturalya'da hackerlar sağlık sigorta şirketlerini ele geçirdi. Hackerların Medibank'ın müşterilerine ait çaldıkları kişisel verilerin bir kısmını 9,7 milyon dolar fidye talebinin reddedilmesi üzerine yayınladığı bildirildi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 10:59
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Avusturalya'da hackerlar sağlık sigorta şirketlerini ele geçirdi

Hackerlar sağlık sigorta şirketlerini ele geçirdi. Fidye talebi reddedilince verileri yayınladı
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ABC News'in haberinde yer alan bilgilere göre, Avusturalya'da 'Dark Web' olarak bilinen gizli ağ üzerinden çalınan müşteri verileri yayınlandı. 300 dosya ve hassas ayrıntı yayınlandı. 

Hackerlar tarafından 9,7 milyon müşterinin her dosyası için 1 dolar talep edildiği belirtildi.

"UTANÇ VERİCİ"

Medibank Üst Yöneticisi (CEO) David Koczkar, "Çalınan verilerin karanlık ağda yayınlanması utanç verici." diyerek, müşterilerin hassas verilerini Dark Web üzerinden indirmekten veya doğrudan korsanlarla iletişim kurmaktan kaçınılması amaçlandı.

Avusturya Başbakanı Anthony Albanese de dahil Eylül ayında yaklaşık 10 milyon müşterinin verileri bilgisayar korsanları tarafından hacklendi.

Sigorta şirketi ise korsanların 9,7 milyon müşterinin her biri için 1 dolar fidye talebini kabul etmedi.

Olay, Avustralya'da son aylarda ikinci büyük çaplı veri hırsızlığı oldu. Ağustos ayında da telekomünikasyon şirketi Optus, 9,8 milyon müşterisinin kişisel bilgilerinin çalındığını bildirmişti.

(Kaynak: AA)

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