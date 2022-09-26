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Türkiye tarihinin en büyük veri sızıntısı. Aralarında siyasiler, futbolcular, aktörler, şarkıcılar da var

Bir grup hacker, bir dizi firma ve kurumundan Türkiye'deki hemen herkesin telefon numarası ve açık adres bilgilerine ulaştı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 08:20
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Türkiye tarihinin en büyük veri sızıntısı. Aralarında siyasiler, futbolcular, aktörler, şarkıcılar da var

Türkiye tarihinin en büyük veri sızıntısı. Aralarında siyasiler, futbolcular, aktörler, şarkıcılar da var
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Webtekno'da yer alan habere göre, ülkemizde özellikle son yıllarda görülmeye başlanan geniş çaplı hack olaylarına bir yenisi eklendi. Teknoloji haber editörleri Mesut Çevik ve Recep Baltaş'ın yaptığı son duyuruya göre Türkiye'nin tarihindeki en büyük veri sızıntılarından biri kapıda olabilir.

Recep Baltaş'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma göre saldırganlar; aktörler, şarkıcılar, futbolcular, siyasi şahsiyetler gibi pek çok ünlü isim de dahil olmak üzere her Türk vatandaşının kişisel bilgilerinin ellerinde bulunduğunu iddia ediyorlar.

Recep Baltaş ve Mesut gelen ilk bilgilere göre hackerların elinde Türkiye'deki herkesin güncel telefon numaraları, açık adresleri gibi kişisel bilgiler bulunuyor. Ayrıca Mesut Çevik'e ulaşan Hacker'ın paylaştığı veriler içinde Türkiye'nin önce gelen iş insanlarının bilgisi yer alıyor. Hacker, bu bilgilerin WhatsApp görüntüleri olduğunu iddia ediyor. Paylaşılan bilgilerdeki WhatsApp profillerinin fotoğrafları tutmuyor. Bu veriler doğruysa geçmiş zamana ait olduğu düşünülüyor. Ayrıca ortada bir dolandırıcılık durumu da olabilir.

Açık adres bilgileri dahil olmak üzere Türkiye'deki herkesin kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu iddia eden saldırgan hackerlar, Mesut Çevik'in paylaşımına göre kendisine WhatsApp üzerinden ulaşarak "malum sitenin" verilerinin ellerinde olduğunu ve bu verileri yayacakları iddiasında bulundu. Çevik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir oto kiralama şirketinin veri sızıntısı sonucu mağdur olanların kendisine ulaşmaya başladığını da açıkladı. 

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