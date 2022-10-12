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Ruslar ABD havaalanını hackledi. İnternet siteleri kullanılamaz hale geldi

ABD'deki bazı havalimanlarının internet siteleri Rus bilgisayar korsanları tarafından DDOS saldırılarına uğradı. Saldırılardan sonra internet sitelerinin kullanılamaz hâle geldiği açıklandı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 12:22
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Rus hackerlar ABD havaalanındaki internet sitelerini kullanılamaz hale getirdi

Ruslar ABD havaalanını hackledi. İnternet siteleri kullanılamaz hale geldi
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ABD’deki bazı havalimanlarının internet siteleri Rus hackerlar tarafından ‘dağıtılmış ağ saldırılarına’ (DDoS) uğradı. Saldırılar ardından internet sitelerinin kullanılamaz hâle geldiği ortaya çıktı. Havaalanlarında uçuşlar aksamadı ancak diğer hizmetler bu durumdan olumsuz etkilendi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı (ATL) ve Los Angeles Uluslararası Havalimanı‘na (LAX) ait internet siteleri çökmesinin ardından KillNet adlı Rus bir hacktivist grup saldırıları üstlendi. LAX internet sitesi kısa sürede kullanılabilir hâle getirilirken, Atlanta’nın internet sitesi bir süre kullanılamaz durumda seyretti.

Saldırılar, şu anda çevrimdışı olan Denver Uluslararası Havalimanı‘nı (DIA) da etkiledi. Ayrıca saldıraya maruz kaldıktan sonra yeniden hizmet veren havalimanları arasında Chicago O’Hare Uluslararası Havaalanı (ORD), Orlando Uluslararası Havaalanı (MCO), Phoenix Sky Harbor Uluslararası Havaalanı (PHX) ve Kentucky, Mississippi ve Hawaii Havaalanları bulunmaktadır.

KillNet’in saldırıyı gerçekleştirmek için özel bir yazılım kullandığı ifade edilmektedir.

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Esat yurt
12.10.2022 12:36
Yılmaz Özdil 8 Ekim yazısı,guguk kuşu....  
 
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