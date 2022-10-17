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Parmak ucu ısısıyla şifreler çalınıyor. Bu kadarı da yok artık dedirtti

Bilim insanları parmak ucu ısısını kullanarak parolaları çözen yeni bir sistem geliştirdiğini açıkladı. Sistem kısa parolalarda, başarı oranını %82, %93, hatta 6 karakterli şifrelerde %100’e çıkarıldığını duyurdu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 14:39
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Parmak uçlarının sıcaklığını kullanarak şifreleri kırmak mümkün oluyor

Parmak ucu ısısıyla şifreler çalınıyor. Bu kadarı da yok artık dedirtti
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Hackerlar, parolaları ele geçirmek için yeni yöntemler keşfetmeye devam ediyor. Bazı siber zorbalar, güvenilir bir kuruluşun kimliğine bürünerek kişilerin kimlik bilgilerini çalmak için sahte e-postalar, metinler veya çağrılar göndererek hırsızlık işini yürütüyor. Bir kullanıcının şifresini tahmin etmek için deneme yanılma yöntemini kullanan saldırılarda ilginç bir yöntem keşfedildi.

İskoçya'daki siber güvenlik uzmanları, şifreleri anında kırmak için termal görüntüleme ve yapay zeka (AI) kullanan bir sistem geliştirdi. ThermoSecure adı verilen sistem sayesinde, bir kişinin bilgisayar klavyesinde veya mobil cihazda şifresini girerken parmak uçlarının bıraktığı ısı izlerini analiz ederek çalıştırılan sistem harflerin, sayıların ve simgelerin sırasını tahmin etmeyi mümkün kılmaya yarıyor.

Glasgow Üniversitesi'nden Doçent Dr. Mohamed Khamis ve ekibi, ısı imzalarını okumak ve olası şifre kombinasyonlarını incelemek üzere bir AI modeli eğitmek için makine öğrenimini ve yakın zamanda kullanılan klavyelerin 1.500 termal görüntüsünü kullandı.

Çalışma daha uzun parolaların daha güvenli olduğunu belirtirken ThermoSecure, 16 karakterlik parolaların %67'sini 20 saniye içinde bulunuyor. Sistem kısa parolalarda, başarı oranını %82, %93, hatta 6 karakterli şifrelerde %100’e çıkarabiliyor.

Çalışmada ABS plastikten yapılan tuşlarda başarı oranının %52, plastik tuşlarda ise sadece %14 başarı oranının yakalandığı da ortaya çıktı.

ThermoSecure'u hazırlayan ekip, termal görüntüleme kameralarının nasıl daha uygun fiyatlı hale geldiği ve makine öğreniminin daha erişilebilir hale geldiğini araştırırken, termal görüntüleme şifre saldırılarının yakında daha yaygın hale gelebileceği konusunda uyardı. Ekip, bu saldırıların riskini azaltmak için parmak izi veya yüz tanıma gibi alternatif kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılmasını önerdi. Dr. Khamis ayrıca, “ThermoSecure ile uzun şifreleri tahmin etmek daha zor, bu yüzden mümkün olan her yerde uzun şifreler kullanmanızı tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.

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