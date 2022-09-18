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Kaşla göz arasında hesabı boşaltıyorlar. Dolandırıcılardan uzak durmak için bunlara dikkat edin

Sanal kart kullanan kullanıcılar dolandırıcıların bu tuzaklarına dikkat etmeli. İşte detaylar…

Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar - 11:24
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Dolandırıcılar kaşla göz arasında kredi kartı hesaplarını boşaltıyorlar. Bunlara dikkat edin

Kaşla göz arasında hesabı boşaltıyorlar. Dolandırıcılardan uzak durmak için bunlara dikkat edin
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Her gün bir kredi kartı kullanıcısı dolandırıcıların hedefi oluyor. Siber saldırılarda en çok kredi kartı bilgileri çalınıyor. Bu dolandırıcılık her yıl milyarlarca dolar zarara yol açıyor.

Türkiye Gazetesi’nden Ömer Temür’ün haberine göre, saldırılara karşı sanal kart kullanımı hayati önem taşırken, kullanıcıların bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor.

İŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKLENLER

KİMLİK AVI SALDIRISI

Bu yöntemde e-Posta, kısa mesajlar ve çevrim içi reklamlar kullanılıyor. Siz gönderiye tıkladığınızda kötü amaçlı yazılım bilgisayarınıza bulaşıyor. Aynı şekilde mobil uygulamalarda da bu metot kullanılıyor.

ŞİRKETLERİ TAKLİT EDİYORLAR

Hacker’lar şirketlerin web sitelerini taklit ederek kullanıcıların bilgilerini talep ediyorlar. Dolayısıyla talebiniz dışında sizinle iletişime geçen kurumlara kişisel ve finansal bilgilerinizi asla vermeyin.

KREDİ KARTLARINI TAKLİT EDİYORLAR

ATM ve POS makinesine takılan kredi kartlarındaki veriler, kopyalama cihazları kullanılarak hacker’lar tarafından taklit edilebiliyor. Bu tür bir durum karşısında kişilerin temassız ödemeleri destekleyen POC cihazlarında işlem yapmak daha güvenilir.

KÖTÜ AMAÇLI YAZILIMLAR

Hacker’lar, casus yazılımlar aracılığıyla özellikle online alışverişte kullanılan kredi kartlarını ve kart doğrulama kodlarını kaydedebiliyor. Bu tür saldırıları önlemek amacıyla kişilerin cihazlarına kötü amaçlı ekleri ve bağlantıları engelleyecek özel bir güvenlik çözümü yüklemeleri, bilinmeyen kaynaklardan gelen bağlantıları açmamaları gerekiyor.

VERİ SIZINTILARI

Veri ihlallerini önlemek zor gibi görünse de kullanıcıların her zaman banka hesaplarındaki şüpheli faaliyetleri izlemesi gerekiyor. Bazen siber saldırganlar küçük meblağlar ile yetinebiliyor. Bu tip harcamaların kredi kartı sahibinin dikkatinden kaçma ihtimali daha yüksek.

HERKESE AÇIK Wİ-Fİ

Hacker’lar alışveriş merkezleri, havaalanları ve kafelerde halka açık olan ancak güvenli olmayan Wi-Fi ağları aracılığıyla kredi kartı bilgileri dâhil pek çok bilgiyi ele geçirebiliyor. Bu sebeple kullanıcıların bu tür ağlara bağlandıklarında online alışveriş ya da bankacılık işlemi yapmamaları ve bağlandıkları durumda VPN kullanmaları gerekiyor.

ÇÖP KUTULARI

Bu yöntem eski bir yöntem olsa da hırsızlar, kullanıcıların kart ekstrelerine ve diğer bilgilerine ulaşmak için çöpleri karıştırabiliyor. Bu yüzden kullanıcılar önemli bilgilerini çöpe atmadan önce belgeleri üzerindeki kişisel ve finansal bilgiler okunmayacak şekilde parçalamaları gerekiyor.

Öte yandan LastPass, yaptığı bir araştırma ile, insanların şifrelere ilişkin çevrimiçi davranışlarını mercek altına almış. Buna göre baby boomers ve Z kuşağı arasında kalan bireyler, dijital güvenliklerine ve güvenliğe farklı bir yaklaşım gösteriyorlar. LastPass, daha erken yaşlarda teknolojiye maruz kalsalar da Z kuşağının güvenliklerinden daha az endişe duyduğunu ortaya çıkarmış.

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Mikado
18.09.2022 11:29
Bunları tesbit etmek devletin görevi bu tür sahtekarlara caydırıcı ağır ceza verilmeli  
 
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