Avusturalya’da sel vurdu: 152 kişi kurtarıldı

Kaynak: İHA
Avusturalya’da sel vurdu: 152 kişi kurtarıldı
Avusturalya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen selde 152 kişi kurtarıldı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletini vuran şiddetli yağışlar, sel felaketine neden oldu. Yetkililer, bölge halkını daha yüksek noktalara taşınmaları konusunda uyarırken, sel sularından kurtarılanların sayısının 152 olduğunu bildirdi. Sydney'de 72 kurtarma operasyonu gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, şehirdeki tehlikeli sel baskınlarının önemli bir sorun olduğunu vurguladı. Yeni Güney Galler Eyaleti Acil Durum Servisi, son 24 saat içinde 4,128 yardım çağrısı aldığını ve 15 tahliye talimatı verildiğini duyurdu. Yeni Güney Galler Başbakanı Chris Minns, Sydney'in batısındaki bazı nehirlerde su seviyesinin hala yükseldiğini belirtti.

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