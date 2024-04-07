Mansur Yavaş'ın 'çorba' açıklaması yeniden gündemde: "Alay etsinler gurur duyarım"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yaptığı çorba dağıtımıyla ilgili açıklaması tekrar gündeme geldi. Yavaş, "Çorbanın ne olduğunu ihtiyacı olmayan anlamaz. Ben çorbayı, gece üçte buz gibi havada çalışan hamallara, hastanelerin önünde bekleyen refakatçilere, okula aç giden öğrencilere gönderiyorum. Bu alay konusuysa alay etsinler, gurur duyarım" dedi. Yavaş'ın bu açıklaması, sosyal medyada ve medya organlarında geniş yankı uyandırdı. Kimileri Yavaş'ın bu tavrını takdir ederken, bazıları ise eleştirdi.