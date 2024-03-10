Avusturya'da Filistinliler için 'hüzün yürüyüşü' yapıldı

Başkentin önemli caddelerinden Mariahilfer’de bir araya gelen göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra, "Çocukların katledilmesine son", "Hemen ateşkes", "Özgür Gazze" yazılı pankartlar açtı.

Sessiz yürüyüşte, yaşamını yitiren Filistinlileri temsilen mum ışıkları taşıyan göstericiler, ölen çocuklara dikkat çekmek için de sembolik kefenler taşıdı.

Slogan atılmayan hüzün yürüyüşüne katılan Dr. Said Albinni, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu göstermek için yürüyüşe katıldığını söyleyerek, elinden çok fazla bir şey gelmediğini, en azından bu gösterilere katılarak destekte bulunmak istediğini belirtti.

"EMSALSİZ BİR İNSANİ FELAKET "

Albinni, "Gazze’de yaşanan bir insani felaket. Çocuklar açlıktan yaşamlarını yitiriyor. İnsanların kafalarını sokacak bir çatıları yok. Yaralılara kimse yardımcı olamıyor. Burada yaşananları detaylı bir şekilde anlatmama sanırım çok da gerek yok. Siz zaten her gün haberlerde görüyorsunuz. Emsalsiz bir insani felaket söz konusu." şeklinde konuştu.

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Refah’ta yardım almaya çalışan Filistinlilerin İsrail saldırıları sebebiyle yaşamlarını yitirmesinin büyük bir felaket olduğunu söyleyen Albinni, "Daha büyük felaket ise dünya bu olanları seyrediyor ve buna karşı hiçbir şey yapmıyor. Bu beni çok üzüyor. Anlaşılan o ki insani değerler, insan yaşamı, bazı ülkeler ya da bazı etnik gruplar söz konusu olunca aynı değerde değil. Bu çok yazık, bu yaşanan haksızlık beni derinden sarsıyor." ifadelerini kullandı.