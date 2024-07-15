Avusturya'da Galatasaray depremi

Avusturya'da kamp yapan Galatasaray, Fortuna Düsseldorf ile oynadığı hazırlık maçını 4-2 kaybetti.

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, ikinci hazırlık maçında da umduğunu bulamadı.

4 gün önce LASK Linz'e 3-2 yenilen Sarı-Kırmızılı ekip bugün de Alman Bundesliga 2 ekibi Fortuna Düsseldorf'a 5-2'lik skorla mağlup oldu.

Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleye Batuhan Şen, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Zaha ve Batshuayi 11'iyle başladı Galatasaray.

22. dakikada Emmanuel Ihoya ve 25. dakikada Jona Niemiec'in gollerine engel olamayan Sarı-Kırmızılılar 2-0 geriye düştü.

35'te Kerem Demirbay ile farkı 1'e indiren Galatasaray 60'ta Dries Mertens ile skoru eşitledi.

Ancak Galatasaray 64'te Danny Schmidt, 73'te Matthias Zimmermann ve 83'te Karim Affo'dan 3 gol daha yedi ve maçı 5-2 kaybetti.

Galatasaray 18 Temmuz Perşembe günü saat 20.30'da Raiffeisen Arena'da Trencin ile karşı karşıya gelecek.