Ay’a iniş sırasında uzay aracıyla bağlantı kesildi

Japon uzay şirketi iSpace tarafından yapılan açıklamayla, Hakuto-R Mission 1 isimli uzay aracı ile Ay'a inişi gerçekleşeceği sırada iletişim kesildi.

Ay’a iniş sırasında uzay aracıyla bağlantı kesildi

Japon uzay şirketi iSpace tarafından yapılan açıklamayla, Hakuto-R Mission 1 isimli uzay aracı ile Ay'a inişi gerçekleşeceği sırada iletişim kesildi.

Japonya merkezli ispace şirketi, Ay’a iniş yaptığı sırada Hakuto-R Mission 1 (M1) uzay aracı ile bağlantılarının kesildiğini duyurdu.

Japonya merkezli ispace şirketi, Ay’a iniş yaptığı sırada Hakuto-R Mission 1 (M1) uzay aracı ile bağlantılarının kesildiğini duyurdu. şirketin CEO'su Takeshi Hakamada yaptığı açıklamada, "İletişimi kaybettik, bu yüzden ay yüzeyine inişi tamamlayamayacağımızı varsaymalıyız” dedi.

iSpace tarafından yapılan açıklamada, “Şu anda Tokyo, Nihonbashi'deki HAKUTO-R Görev Kontrol Merkezi, uzay aracının başarısını doğrulayamadı. Görev Kontrol Merkezi'ndeki ispace mühendisleri ve görev operasyon uzmanları, şu anda uzay aracının mevcut durumunu doğrulamak için çalışıyor. Uzay aracının durumu hakkında daha fazla bilgi mevcut olduğunda duyurulacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Uzay aracının başarılı şekilde iniş yapması halinde ispace, Ay'a uzay aracı indiren ilk özel şirket unvanına sahip olacaktı.

Geçtiğimiz sene aralık ayında ABD’nin Florida eyaletinden SpaceX roketi ile uzaya fırlatılan M1’in en son Ay yüzeyine 295 fit kadar yaklaştığı aktarıldı.

(Kaynak: İHA)

İlgili Haberler
Mars'taki 'iskeletin' gizemi çözüldü. NASA’nın uzay aracı tesadüf eseri çekmişti
270 kiloluk bir uzay aracı kafanıza düşebilir! NASA uyardı
NASA'nın Mars'taki uzay aracı 50. uçuşu tamamladı
NASA'nın Mars'taki uzay aracı 50. uçuşu tamamladı
NASA 'görünmez bir canavar' keşfetti. 20 milyon güneş ağırlığında
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Levent Üzümcü "fabrikanız olsa içerden 24 saat canlı yayın yapardınız" diyerek Erdoğan'a fena yüklendi. Nerde TOGG'un fabrikanız Güncel
Levent Üzümcü "fabrikanız olsa içerden 24 saat canlı yayın yapardınız" diyerek Erdoğan'a fena yüklendi. Nerde TOGG'un fabrikanız
Zeytinliği yakanlara hapis yok. Ağaçları yakanlar 800 TL ile yırttılar Güncel
Zeytinliği yakanlara hapis yok. Ağaçları yakanlar 800 TL ile yırttılar
Redmi 12’nin özellikleri belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Redmi 12’nin özellikleri belli oldu
Uzmanı açıkladı: Şimdiki bebekler şanslı aşıyla korunuyorlar Sağlık
Uzmanı açıkladı: Şimdiki bebekler şanslı aşıyla korunuyorlar
İşyerinde skandal görüntüler. Kadın çalışanları iç çamaşırlarına kadar soyup aradılar Dünya
İşyerinde skandal görüntüler. Kadın çalışanları iç çamaşırlarına kadar soyup aradılar
Dolardan sonra altında da çift fiyat Ekonomi
Dolardan sonra altında da çift fiyat
Sudan Sağlık Bakanlığı çatışmalarda 460 kişinin öldüğünü açıkladı Dünya
Sudan Sağlık Bakanlığı çatışmalarda 460 kişinin öldüğünü açıkladı