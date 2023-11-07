Ay'a sert iniş ertelendi. Erdoğan bu sene olacak demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2022 yılının başında dediği, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında yani gelecek sene milli ve özgün roketimizle Ay’a sert iniş yapacağız” vaadi iptal oldu. Ay’a sert inişte bir sonraki hedef 2026 yılı oldu.

Ay'a sert iniş ertelendi. Erdoğan bu sene olacak demişti

Seçimlerin öncesinde verilen vaatlerden en dikkat çekici olan Ay’a sert iniş projesi ertelendi.

Ay araştırma Programının ilk hedefi olarak belirlenen AYAP-1 kapsamında Ay’ın yüzeyi ile ilk temas, ikinci hedef olarak da AYAP-2 ile yumuşak inişi hedeflenmişti.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Türkiye Uzay Ajansı ve Kurum çalışmaları kapsamında Türkiye’nin 10 yıllık plan ve hedefleri açıklandı.

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Buna göre Uzay aracı Sistem Seviyesi Tasarım Aşaması tamamlandı fakat Uzay aracını oluşturan alt sistem ve ekipmanlarının uçuş modellerinin üretilmesi sonrasında bir takım testler yapılacak.

Bütün bu hedeflerin tamamlanmasını 2026 yılına hedefleyen Bakanlık aynı yıl Uzay Aracını fırlatmayı da hedefliyor.

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