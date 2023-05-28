Ayağı kesilen adam oy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle getirildi

İHA'nın haberine göre; Ameliyatla ayağı kesilen bir vatandaş, Beyoğlu Atatürk Kitaplığı’ndaki sandıkta oy kullanmaya sağlık ekipleri eşliğinde tekerlekli sandalyeyle geldi.

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda yaşayan Ali Selami Köksal'ın, bir süre önce ameliyatla ayağı kesildi. Köksal, oy kullanabilmesi için ambulans talebinde bulundu. Vatandaşın talebi üzerine evinden alınan Ali Selami Köksal sağlık ekipleri tarafından tekerlekli sandalyeye alınarak ambulansa bindirildi. Köksal, oy kullanacağı Atatürk Kitaplığı’na ambulans ile götürüldü. Köksal, oyunu kullanmasının ardından da imza attı.

Oy kullanımı sonrası konuşan Ali Selami Köksal, “Ayağım ve parmaklarım kesildiği için beni ambulansla aldılar. Tabi ki vazifemiz için geldik. İlk turda da gelmiştim. Bugün daha az, sanırım oy pusulasında iki kişi olduğu için diye düşünüyorum. İlki daha uzundu, herkes sıra beklemekten dolayı endişeliydi. Ben sıra beklemiyorum önden giriyorum. Görevimizi memleketimiz için yapacağız” dedi.