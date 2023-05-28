Ayağı kesilen adam oy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle getirildi

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda ayağı kesilen adam oy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle getirildiği görüldü.

Ayağı kesilen adam oy kullanmaya tekerlekli sandalyeyle getirildi

İHA'nın haberine göre; Ameliyatla ayağı kesilen bir vatandaş, Beyoğlu Atatürk Kitaplığı’ndaki sandıkta oy kullanmaya sağlık ekipleri eşliğinde tekerlekli sandalyeyle geldi.

Beyoğlu Gümüşsuyu’nda yaşayan Ali Selami Köksal'ın, bir süre önce ameliyatla ayağı kesildi. Köksal, oy kullanabilmesi için ambulans talebinde bulundu. Vatandaşın talebi üzerine evinden alınan Ali Selami Köksal sağlık ekipleri tarafından tekerlekli sandalyeye alınarak ambulansa bindirildi. Köksal, oy kullanacağı Atatürk Kitaplığı’na ambulans ile götürüldü. Köksal, oyunu kullanmasının ardından da imza attı.

Oy kullanımı sonrası konuşan Ali Selami Köksal, “Ayağım ve parmaklarım kesildiği için beni ambulansla aldılar. Tabi ki vazifemiz için geldik. İlk turda da gelmiştim. Bugün daha az, sanırım oy pusulasında iki kişi olduğu için diye düşünüyorum. İlki daha uzundu, herkes sıra beklemekten dolayı endişeliydi. Ben sıra beklemiyorum önden giriyorum. Görevimizi memleketimiz için yapacağız” dedi.

aw900701-02.jpg

aw900701-01.jpg

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da oy kullandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara'da oy kullandı
Hasta vatandaş sedye ile oy kullanmaya gitti
Öne Çıkanlar
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Kılıçdaroğlu mu kazandı? Kılıçdaroğlu seçim sonuçları için ne dedi?
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
Galatasaray'ı bekleyen tehlike. Şampiyonluğunu ilan edemeyebilir. Cemal Ersen açıkladı
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
2. tur seçimi Erdoğan mı kazandı? Erdoğan seçim sonuçları için ne dedi?
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Adil Serdar Saçan’ın cenazesinde bir utanmaz AKP’li
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Kılıçdaroğlu: Maçlar TRT'den şifresiz yayınlanacak. Milleti TRT'yle barıştıracağım
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Burak Yılmaz geri dönüyor: İşte yeni takımı
Son Haberler
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı Güncel
13'üncü kattan düşen eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurladı
Oy kullanmaya ambulansla gittiler Güncel
Oy kullanmaya ambulansla gittiler
Brüksel Maratonu'nda ilginç anlar Spor
Brüksel Maratonu'nda ilginç anlar
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı Güncel
19 seçmenli köyde oy verme işlemi tamamlandı
Erdoğan oy kullanırken gerginlik çıktı. Erdoğan’ın sinirlendiği anlar kameraya yansıdı Siyaset
Erdoğan oy kullanırken gerginlik çıktı. Erdoğan’ın sinirlendiği anlar kameraya yansıdı
Mehmet şef oğlunun düğününde köçek oynatıp göbek attı Magazin
Mehmet şef oğlunun düğününde köçek oynatıp göbek attı
Atlarıyla oy kullanmaya gittiler Güncel
Atlarıyla oy kullanmaya gittiler